23.04.2019

Preise für junge Tänzerinnen

Zwölf Jahre Training haben sich ausgezahlt für Ylenia Reichelt

Von Diana Zapf-Deniz

Ylenia Reichelt ist 18 Jahre jung und tanzt seit ihrem 6. Lebensjahr Ballett im DanceCenter No1 in Augsburg. Diesmal nahm sie am 8. Deutschen Jugendtanzpreis „Jugend tanzt Klassik“ im Kurhaus in Göggingen teil. Sie hat dabei nicht im Traum daran gedacht, dass sie mit einer Auszeichnung nach Hause gehen würde. Am Tag des Wettbewerbs, der vom Ballettförderverein DanceArt Classic ausgeschrieben wird, sei sie bei Vogelgezwitscher aufgewacht und wusste: „Heute ist ein guter Tag.“ Und so kam es für sie auch. „Insgesamt sind es nur 90 Minuten, die man tanzt, aber die Anspannung und die Aufregung wirken sich auf den Körper aus“, sagt die Gewinnerin des dritten Preises.

Der Jugendtanzpreis ist einzigartig im deutschsprachigen Raum, denn er gibt eine professionelle Theatersituation vor wie bei Auditions. Ylenia bestätigt dies: „Das Schwierigste war, dass ich die mir unbekannten Übungen merken musste.“ Es zählt die Leistung in dem Augenblick. Nichts ist einstudiert und geübt, es gibt kein Make-up, kein Tutu, kein Kostüm. Nur die pure Leistung vor einer hochkarätigen Jury u.a. mit Prof. Peter Breuer, Ballettdirektor des Salzburger Landestheaters und Ricardo Fernando, Ballettdirektor des Staatsballetts Augsburg, zählt. Die Schirmherrschaft übernahm André Bücker, Intendant des Staatstheaters Augsburg, der die Fuggerstadt im positiven Sinne als „tanzverrückte“ Stadt bezeichnete.

„Es war ein großartiges Erlebnis, sich mit anderen zu messen und es war ein richtig schöner Austausch hinter der Bühne“, schwärmt die Preisträgerin. Aktuell besucht sie die 11. Klasse des Holbein-Gymnasiums und hält es sich offen, ob sie mal eine Karriere als Ballerina anstrebt oder vielleicht doch lieber Medizin im Ausland studiert. Doch bei einer Sache ist sie sich sicher: „Ballett soll immer ein Teil meines Lebens bleiben, denn es ist mein täglicher Ausgleich“.

Von den 70 Teilnehmern aus Deutschland, der Schweiz, Österreich, Frankreich, Italien und den USA räumten gleich vier Augsburgerinnen Preise ab:

Emma Brückner (10 J.) I. Kategorie, 3. Platz – bronze

Andrea Frenzel (10 J.) I. Kategorie, 2. Platz – silber

Amelie Tschauner (12 J.) II. Kategorie, 2. Platz – silber

Ylenia Reichelt (18 J.) IV. Kategorie, 3. Platz – bronze

