Premiere

18:00 Uhr

Augsburger Kabarettist Silvano Tuiach sprüht vor Energie

Silvano Tuiach hat ein neues Kabarett-Programm auf die Bühne gebracht. Die Premiere kam beim Publikum im Spectrum in Augsburg gut an.

Plus Im ausverkauften Spectrum füllte Silvano Tuiach einen unterhaltsamen Abend mit selbstironischen, liebenswerten und provozierenden Geschichten aus Augsburg und der Welt.

Von Stefanie Schoene

Er ist zurück. Walter Ranzmayr, geboren in Oberhausen, lebend im Hochfeld. Mit XL-Mantel und Hut steht er auf der Bühne im Spectrum und lässt nichts aus, was in Augsburg Beine, Röcke oder Räder hat. Gefreut hat er sich auf den Beginn der kalten Jahreszeit. Vor drei Wochen hat er die lange Unterhose aus dem Schrank gekramt. „Erst war sie störrisch. Aber jetzt ist sie schön weich und cremig, hach.“ Der Familienverbund ist eng. Tochter Jaqueline hat jetzt einen, der kommt aus Montenegro. „Oh, das darf man ja net mehr sagen.“ Kinder hat sie schon von anderen Männern, mit einem Salafisten hat sie Osama gezeugt, der andere Sohn heißt Pitbull Bushido und hat es mit fünf schon zu dem Rapper von Oberhausen gebracht.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen