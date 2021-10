Carola Neher war die Verkörperung der modernen Schauspielerin

Plus Karla Andrä und Josef Holzhauser widmen ihren neuen Abend Carola Neher – einer großen Darstellerin mit einem viel zu kurzen Leben.

Die Neher war eine umwerfende Schauspielerin. Falls es nicht sofort ähnlich klick macht, wie wenn man von „der Dietrich“ liest, liegt das daran, dass Carola Nehers Leben und Karriere durch die beiden großen Diktaturen des 20. Jahrhunderts tragisch endete. Von umjubelten Auftritten in der Weimarer Republik bis zum Typhus-Tod im sowjetischen Gulag blieben nur wenige ihrer 42 Lebensjahre, um als Star auf der Bühne und im Film zu glänzen. Da sie während ihrer kurzen Karriere aber auch berühmte Literaten als Partnerin und Muse verzauberte, widmen Karla Andrä und Josef Holzhauser Carola Neher nun ihr neues Programm. Und neu ist beim literarisch-musikalischen Duo „Text will Töne“ einiges.