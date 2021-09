In Thomas Manns "Zauberberg" spiegelt sich die Gegenwart

Plus Intendant André Bücker inszeniert am Staatstheater Augsburg den Roman „Der Zauberberg“. Hauptdarsteller Julius Kuhn staunt über dessen Aktualität.

Der Stoff könnte aktueller nicht sein. Was wir die letzten eineinhalb Jahre mitgemacht haben, entspricht nahezu exakt der Situation in Thomas Manns Roman „Der Zauberberg“ von 1924. „Das war auch eine Begründung, warum dieser Stoff für das Staatstheater jetzt ausgewählt wurde“, weiß der Schauspieler Julius Kuhn, der darin die Hauptrolle des Hans Castorp spielt. „Es ist die perfekte Gelegenheit, diesen Totentanz der Kranken zu inszenieren.“