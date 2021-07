Premiere

Sensemble inszeniert "Offene Zweierbeziehung" als Farce

Daniela Nering und Florian Fisch in der Komödie "Offene Zweierbeziehung" im Open-Air des Sensemble Theaters.

Plus Gut 40 Jahre ist Dario Fos Beziehungskomödie alt. Das Sensemble Theater holt alles Komödiantische aus ihr heraus. Hinterher stellt man sich aber doch ein paar Fragen.

Von Claudia Knieß

Eine sonnengelbe Tür mitten auf einer kleinen Open Air-Bühne und darum herum jede Menge Geschlechterkrieg als Slapstick: Zur endlich wieder offenen Spielstätte gesellt sich am Sensemble die „Offene Zweierbeziehung“ von Dario Fo und Franca Rame. Premiere war am Freitagabend auf der Sensemble-Wiese in der Bergmühlstraße.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier ein PLUS+ Abo abschließen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

