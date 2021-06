Premiere

vor 41 Min.

Sommertheater: Augsburg bekommt einen modernen Cyrano

Plus Ab Donnerstag spielt ein junges Schauspielensemble „Cyrano de Bergerac“ im Martinipark. Für die Hauptdarsteller ist es ein Debüt. Warum der Cyrano kein Heldenpathos braucht.

Von Andreas Dengler

Auf dem Kunstrasen im Martinipark in Augsburg klirren die Degen. Florian Gerteis probt eine Szene aus dem letzten Akt des französischen Versdramas „Cyrano de Bergerac“. Er spielt die Titelfigur und Mirjam Birkl übernimmt die weibliche Hauptrolle Roxane in Edmond Rostands Werk. Die beiden Hauptdarsteller stehen in der Premiere am Donnerstag zum ersten Mal vor dem Augsburger Publikum. Seit Herbst 2020 sind sie zwar am Staatstheater engagiert, wegen der Pandemie konnten sie aber noch nicht vor Zuschauern auftreten.

