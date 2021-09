Premiere in Augsburg

vor 1 Min.

Statt schwarz-weiß ist alles grün: "Freitags vor der Zukunft" in der Brechtbühne

Plus Das Theaterkollaborativ Futur II Konjunktiv inszeniert „Freitags vor der Zukunft“ in Augsburg. Es erkundet aktuelle soziale Themen und nimmt dafür Anleihen in der Antike.

Von Claudia Kniess

„Für mehr Freude am Theatermachen als am Verbieten“ könnte man den FDP-Wahlslogan abwandeln, um die Arbeit des Kollaborativs Futur II Konjunktiv an seinem Projekt „Freitags vor der Zukunft“ zu beschreiben: Ohne moralischen Zeigefinger und Schwarz-weiß-Malerei, dafür mit Kreativität und scharfem gesellschaftspolitischen Blick haben der Autor Matthias Naumann, der Regisseur Johannes Wenzel und die Kostüm- und Bühnenbildnerin Cristina Nyffeler das Eröffnungsstück zum Klimawandel-Themenwochenende im Gaswerk erarbeitet. Statt schwarz-weiß ist alles grün, aber so nuancenreich getönt, dass es quasi polychrom grün erscheint.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

