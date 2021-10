Wie das städtische Recht im Mittelalter entstand

Plus Eine lateinische Urkunde von Kaiser Friedrich verbürgt 1156 den Augsburgern bürgerliche Freiheit. Am Gymnasium bei St. Stephan wurde sie neu übersetzt und umfangreich erläutert.

Wer das Stadtrecht erlangt hat, den darf niemand nach Eigentumsrecht oder Lebensrecht fordern, außer der Gerichtsbarkeit der Städter gemäß. (Augsburger Stadtrecht von 1156)