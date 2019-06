Regisseur Jung: Nicht alles bei "Jesus Christ Superstar" ist bibelfest

Plus Cusch Jung inszeniert "Jesus Christ Superstar" auf der Freilichtbühne. Ihm ist wichtig, dass die Zuschauer ins Geschehen hineingezogen werden. Dazu wird er auch selbst auf der Bühne stehen.

Herr Jung, ist es ein Gerücht, dass Sie mit den Füßen im Wassereimer „Jesus Christ Superstar“ proben?

Cusch Jung: Ja, definitiv. Aber den Tischventilator habe ich immer dabei. Dennoch, länger als eine dreiviertel Stunde am Stück zu proben geht bei den Temperaturen nicht. Da muss man vorsichtig sein und mit den Kräften haushalten. Im Moment haben wir auch noch die Beleuchtungsproben, die gehen bis vier Uhr morgens, das zehrt schon.

Das kann man sich vorstellen, vor allem weil Sie ja nicht nur als Regisseur am Rande sitzen, sondern auch als Pilatus auf der Bühne stehen. Wie gehen Sie mit dieser Doppelrolle um?

Jung: Wenn ich auf die Bühne gehe, kann ich schnell von dem einen zum anderen umschalten und bin konzentriert. Nur wenn ich rumgucke und jemanden sehe, der gerade nicht mitmacht, dann ärgere ich mich und bin raus. Da vergesse ich dann schon mal eine Textzeile. Das ist mir jetzt zweimal passiert. Aber das ist gut, dass es jetzt in den Proben geschieht, in der Vorstellung kann ich darauf achten.

Sie fallen dann also aus Ihrer Rolle heraus?

Jung: Nein, das wäre ja fatal. Aber dass meine Augen sehen, das kann ich nicht verhindern, und das muss auch so sein, denn als Regisseur muss ich ja beobachten, was auf der Bühne geschieht. Aber das kann ich ganz gut, ich habe das schon öfter gemacht.

Und wie kontrollieren Sie sich selbst in Ihrem Spiel?

Jung: Manchmal nehme ich Videos auf. Bei dieser Rolle ist das nicht nötig, weil es nur drei Auftritte gibt. Dann gibt es Kollegen, die mich auf etwas aufmerksam machen.

Als „Jesus Christ Superstar“ 1971 uraufgeführt wurde, gab es Proteste von religiösen Gruppierungen. Das ist heute nicht mehr zu befürchten. Was hat sich verändert?

Jung: Es ist halt nicht mehr neu. Sie können heute ja auch Cartoons und Witze über Jesus machen. Die Frage ist, darf man überhaupt etwas auf die Bühne bringen, wo man zeigt, dass Jesus ans Kreuz genagelt wird? Aber dann dürfte man auch kein Passionsspiel zeigen.

Inwiefern unterscheidet sich Webbers Musical von einem Passionsspiel?

Jung: Das Musical ist eine Rockoper, die in einer ganz bestimmten Form geschrieben ist und sich nicht unbedingt an Bibelzitate hält. Nicht alles ist bibelfest, sondern Auslegungssache der Autoren Webber und Rice.

Welche Rolle spielt die religiöse Verkündigung in Ihrer Inszenierung?

Jung: Das spielt eine Rolle insofern, als man von dieser Geschichte bewegt wird. Aber wir geben dem Ganzen unseren Stil. Die Grundidee folgt den beiden Schlagworten „Liebe und Zweifel“. Daraus ergibt sich sofort eine Haltung der Figuren untereinander. Nicht alle Apostel sind Jesus gut gesinnt. Das war ja eine politische Gruppe, da gab es unterschiedliche Richtungen und Diskussionen. Judas ist derjenige, der sieht, dass es nicht in die richtige Richtung geht und davor warnt. Ich glaube, dass der Verrat für Judas ein Akt war, mit dem er Jesus retten wollte.

Und welchen Blick haben Sie auf Jesus?

Jung: Jesus wollte kein Christentum bilden, das ist erst später entstanden. Seine Mission war: Lebt im Hier und Jetzt! Spürt den eigenen göttlichen Funken in euch! Jesus war auch kein Friedensstifter, sondern ein revolutionärer Mensch, der neue Ideen verbreitete. So spielt das unser Jesus Markus Neugebauer auch: mit großer Emotion, manchmal auch Aggressivität. Aber es gibt so viele Gedanken zu der Figur und meine Intention war es nicht, die Bibel umzudeuten.

Was interessiert Sie an diesem Stück?

Jung: Mich interessiert, die Geschichte von A bis Z zu erzählen und den Zuschauer so in das Geschehen hineinzuziehen, als wäre er mit dabei. Und ich möchte, dass wir unterhalten – aber nicht mit diesem negativen Beigeschmack, den das Wort oft hat. Unterhaltung heißt ja auch, miteinander zu reden. Etwa darüber, welche Brutalität damals herrschte und ob dies heute überwunden ist.

Noch eine Frage, die jetzt wegführt von „Jesus Christ Superstar“: Der Vorname Cusch – eine Abkürzung?

Jung: Eher ein Kürzel. Von einem Jugendleiter, der mir im Alter von zwölf Jahren sehr imponiert hat: Claus-Ulrich Schmidt. Weil ich auch Claus heiße und es in der Klasse noch einen Claus gab, nannte ich mich Cusch. Gleichzeitig spielte ich damals schon Theater und dieser Name gab mir eine gewisse Unverwechselbarkeit. Aber tatsächlich ist es gar nicht so weit weg vom Thema: Sie finden den Namen, allerdings mit K, auch in der Bibel.

Zur Person Cusch Jung geboren 1958, absolvierte eine Schauspiel-, Gesangs- und Tanzausbildung und steht in Operetten und Musicals auf der Bühne. Seit 1996 führt er auch Regie und ist aktuell Chefregisseur an der Musikalischen Komödie Leipzig.