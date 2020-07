Rüge wegen Spendenaktion: Musiker klagt gegen Intendant

Herr Bücker geht hier zu weit. 321 Millionen werden für das Staatstheater verpulvert und die freie Kulturszene geht leer aus.

"You Never Walk Alone" war sowieso eine derart lächerliche Aktion und als ich damals das Vorlagenvideo gesehen habe, brach nicht nur ich in Gelächter aus. "You never Walk along" hat die Vorsängerin gesungen. Da haben wir als United Stars Augsburg innerhalb von 2 Wochen wesentlich besser agiert.



Lieber Herr Bücker, seien Sie auf einen Shitstorm gefasst. Grüße von der freien Kulturszene.

