vor 58 Min.

Sakralbau-Spezialist von Branca - seine Werke stehen auch in Augsburg

Ein Meisterwerk des Architekten Alexander von Branca ist das Haus St. Ulrich. Mit seiner starken Betonung der Horizontalen tritt der Baukörper nicht in Konkurrenz zur Basilika St. Ulrich und Afra.

Plus Von dem bedeutenden Architekten Alexander von Branca stammt nicht nur Münchens Neue Pinakothek. Er entwarf auch viele Gebäude für die Kirche.

Von Alois Knoller

Er hat Ikonen der neuen Architektur geschaffen: die Neue Pinakothek in München, die Oberpostdirektion in Freiburg, die Deutsche Botschaft beim Heiligen Stuhl in Rom. Mehr noch hat sich Alexander Freiherr von Branca (1919–2011) jedoch mit seinen sakralen Bauten hervorgetan. Im Bistum Augsburg hinterließ er seit den 1960ern markante Spuren, die der Kölner Architektur- und Kunsthistoriker Thomas van Nies im Akademischen Forum der Diözese nun mit neuen Forschungsergebnissen vorstellte.

