Der Museumstag findet nur digital statt

Wegen der immer noch hohen Inzidenzzahl bleiben auch am Aktionstag die Augsburger Museen geschlossen. Trotzdem gibt es noch viel zu sehen: im Netz.

Eigentlich müssten an diesem Sonntag die Leute in Scharen in die Museen und Sammlungen strömen. Am 16. Mai ist nämlich der 44. Internationale Museumstag angesagt. Doch zum zweiten Mal wird er in Augsburg nur digital stattfinden, eine Inzidenz über 100 erlaubt leider noch keine Öffnung der Häuser für die Besucher. Wer Lust hat auf Museum, sollte also im Internet stöbern – wie wir es schon getan haben.

Bei der Gelegenheit fällt sofort eine Merkwürdigkeit auf: Es existieren in Augsburg zweierlei Zugänge zu den Museen in der Stadt, zum einen über die Stadthomepage augsburg.de (Menüpunkt Kultur; Museen & Galerien) oder zum anderen über die städtischen Kunstsammlungen und Museen unter kmaugsburg.de. Bietet das eine Portal eine Gesamtübersicht mit knappen Einzeldarstellungen und verlinkt auf jeweilige Museumsseiten, so enthält das andere Portal eine beachtliche Fülle an digitalen Inhalten zu sämtlichen städtischen Sammlungen.

Sie haben ja einiges derzeit zu bieten an besonderen Ausstellungen:

Schaezlerpalais „Um angemessene Kleidung wird gebeten“ mit Videos von Sammler Ralf Schmitt , vor allem über Hochzeits- und Ballgarderobe, sowie von Julia Quandt über Porträts aus dem Bestand , die den Kleidungsstücken zugeordnet sind – zu Themen wie „Ein Tag im Leben einer Dame“ und „Der große Auftritt beim Ball“.

„Um angemessene Kleidung wird gebeten“ mit Videos von Sammler , vor allem über Hochzeits- und Ballgarderobe, sowie von über Porträts aus dem , die den Kleidungsstücken zugeordnet sind – zu Themen wie „Ein Tag im Leben einer Dame“ und „Der große Auftritt beim Ball“. Maximilianmuseum „Dressed for Success. Matthäus Schwarz . Ein Augsburger Modetagebuch“ mit Videos mit Museumschef Christoph Emmendörfer, Podcasts und Vergleichsdarstellungen.

„Dressed for Success. . Ein Augsburger Modetagebuch“ mit Videos mit Museumschef Emmendörfer, Podcasts und Vergleichsdarstellungen. H2 - Zentrum für Gegenwartskunst „The Blue Planet“ – zehn internationale Künstlerinnen und Künstler stellen Fragen zum Zustand der Welt mit Bildern aller Teilnehmenden und erläuternden Texten.

„The Blue Planet“ – zehn internationale Künstlerinnen und Künstler stellen Fragen zum Zustand der Welt mit Bildern aller Teilnehmenden und erläuternden Texten. Galerie im Höhmannhaus „ Stephan Reusse – Collaborations“ mit Arbeiten des berühmten Fotografen mit Bildern und Texten.

„ – Collaborations“ mit Arbeiten des berühmten Fotografen mit Bildern und Texten. Grafisches Kabinett „ Johann Heinrich Schüle . Mit Baumwolldruck zum Erfolg“ mit Bildern und Texten.

„ . Mit Baumwolldruck zum Erfolg“ mit Bildern und Texten. Römerlager im Zeughaus bietet eine stumme virtuelle Führung mit Infos zu bestimmten Exponaten.

Auf eigenen Websites präsentieren sich diese Häuser

