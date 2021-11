Bluespot Productions hat mit Woyzeck einen guten Griff getan

Plus Das Theaterensemble legt mit „WYZCK-20“ seine Version des Büchner-Klassikers vor. Aus der im Ganzen gelungenen Produktion ragt insbesondere einer hervor.

Jede Inszenierung von Georg Büchners „Woyzeck“ lebt vom Woyzeck, und da haben Bluespots Productions mit Martin Schülke einen Volltreffer gelandet. Beziehungsweise hat Schülke sich die ideale Rolle ausgesucht, denn laut Ankündigung hat das multimediale Ensemble „das Thema Freiheit des Stückes auch konzeptionell umgesetzt: Die Stückentwicklung leisten alle gemeinsam, die Besetzung ist nicht vorgegeben, sondern selbstgewählt“. Die Premiere der Inszenierung von René Rothe war im City Club.