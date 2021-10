Premiere im Sensemble: Ein Abschiedsdinner in Schräglage

Plus Mit der Komödie "Abschiedsdinner" von Matthieu Delaporte fragt das Sensemble Theater, ob Freundschaft ein Begriff für die Ewigkeit ist. Pierre hat da seine eigene Meinung.

Antoine ist ein liebenswerter Kauz, aber auch nervig und neurotisch. Wie wird man so einen los? Oder ist Freundschaft eine ewige Pflicht? Danach fragt das Stück "Abschiedsdinner" von Matthieu Delaporte, das am Freitag im Sensemble Theater Premiere hatte. Clotilde (Stefanie Mendoni) und Pierre (Heiko Dietz) haben den Freund zum Dinner eingeladen. Im Zentrum ihrer hektischen Vorbereitungen ruht ein rotes Sofa; geduldig harrt es, auch im Zentrum des folgenden Sturms.