04.07.2019

Schüler als Hulk und Superwoman

Löweneck-Mittelschule macht mit Partnern aus Schwaben bei einem Migrationsprojekt am Staatstheater mit. Worum es dabei geht

Von Oliver Wolff

Es ist ruhig im Gang der Löweneck-Mittelschule. Die Türen der Klassenzimmer sind verschlossen, die Schüler sitzen im Unterricht. Bei der Klasse 7a ist es allerdings anders. Aus ihrem Klassenzimmer schallt rhythmisches Klatschen. Ein Blick in den Raum zeigt, wie Annette Taubmann, eine freie Theater-Choreografin, die Kinder mit rhythmischen Einlagen animiert. Es ist Teil der Aufwärmphase für das, was nun kommt: die Probe für eine Theateraufführung.

„Globalisierung und Netz“ – so heißt das Migrationsprojekt des Staatstheaters in Zusammenarbeit mit dem Landestheater Schwaben. Schüler kommen dabei mit Schauspiel in Kontakt, zum einen durch Erfahrung im aktiven Spiel, zum anderen durch einen gemeinsamen Freilichtbühnenbesuch. Eine der vier auserwählten Schulklassen aus Schwaben ist die siebte Klasse der Löweneck-Schule.

„Wir haben einen Migrationsanteil von circa 90 Prozent“, sagt Schulleiterin Britta Siemer. Viele Schüler haben Probleme mit der deutschen Sprache. Alle Kinder brächten jedoch ihre Talente mit, könnten sie aber nicht verbalisieren, so Siemer. „Theater funktioniert auch ohne Sprache.“ Die Schüler folgen dem Projekt mit großem Eifer. Das Besondere daran: Die ganze Klasse macht beim Theaterprojekt mit – das sei nicht selbstverständlich, sagt die Schulleiterin.

„Es ist wichtig, dass die Kinder in einem geschützen Raum agieren“, erklärt Theaterpädagogin Imme Heiligendorff. 14 Tage lang erarbeiten die Mittelschüler ein eigenes Theaterstück und zeigen am Schluss ihr Werk den anderen drei teilnehmenden Schulklassen in einer internen Vorstellung. „Jedes Theaterstück ist ergebnisoffen, die Kinder reflektieren ihre eigene Arbeit und die der anderen.“ Das pädagogische Ziel: Das Selbstbewusstsein der Schüler soll gestärkt und die Wertschätzung gegenüber der Leistung anderer gefördert werden.

Das Theaterstück der Klasse 7a simuliert ein Computerspiel. Die Schüler schlüpfen in die Rolle eines Avatars, etwa Hulk oder Superwoman. Dialoge und Tanzeinlagen haben sich die Mädchen und Buben selbst ausgedacht. „Sobald die Musik an ist, ist es ein Selbstläufer“, sagt Choreografin Taubmann. Sie versuche die Teilnehmer dort abzuholen, wo sie herkommen. „Die Kinder lernen, wie sie ihre Kraft gezielt einsetzen können.“ Schüler, die sich auf dem Schulhof prügeln, fänden Spaß am gemeinsamen Theaterspiel, so Choreografin Taubmann.

Nach einem Probedurchlauf vor Lehrern und der Schulleitung wird das Gespielte besprochen. Ein Schüler erzählt, dass er am Anfang sehr aufgeregt gewesen und nun erleichtert sei.

Ein anderer berichtet von seiner anfänglichen Skepsis gegenüber seinem eigenen Können. „Ich bin glücklich, dass ich es trotzdem geschafft habe.“ Die Lehrer loben die Hingabe der Schüler. Einem Gelingen der Aufführung im Martini-Park steht nichts im Weg.

