Nur eine Band würde Simon Kerler nicht glücklich machen

Mal eben eine neue Combo spontan vor einem Konzert gründen? Für Simon Kerler ist das kein Problem. Der Schlagzeuger schart gern gleichgesinnte Musiker um sich.

Beobachtet man Simon Kerler hinter seinem Schlagzeug, macht es den Anschein, als wäre er ein glücklicher junger Mann. Er spielt mit dem ganzen Körper, er tanzt auf dem Drumhocker, soweit man eben tanzen kann, wenn die Gliedmaßen anderweitig beschäftigt sind, und er haut mit breitem Grinsen auf seine unkonventionell geformten Becken, deren Klang bei jedem Anschlag zu rufen scheinen: „Aufwachen! Jetzt wird getanzt!“

So gesehen bei der Kemptener Jazznacht Ende April, als er wegen der Unpässlichkeit seiner fast lebenslangen Begleiterin Luisa Stapf seine Combo King Lui & Jazzmop spontan mit seiner Funk/Soul-Band Toriyo fusionierte und ein Debütkonzert in dieser Besetzung hinlegte, das klang, als wäre es ihr hundertstes. „Jazz ist anders“, behaupteten mal Die Ärzte. „Jazz ist alles“, sagt Simon Kerler.

Die Berliner Altpunks nannten so ein Album, das nichts mit Jazz zu tun hatte. Kerler gründete bis heute geschätzt 30 verschiedene Bands, die recht wenig mit Jazz zu tun haben, aber gleichzeitig auch wieder sehr viel, denn in allen steckt die Essenz dieser Musik: Improvisation, Zusammenspiel, Freiheit.

Simon Kerler bringt eine wichtige Fähigkeit mit: Geduld

Ob das nun Funk, Soul, Hip-Hop, Pop, Electro oder ein gut abgehangener Standard ist – geschenkt. Dass er überhaupt hinter dem Schlagzeug tanzen kann, verdankt er einer Fähigkeit, die auch hilfreich ist, wenn man entspannt Farbe beim Trocknen zusehen möchte: Geduld. Zuerst ging es durch die harte Blockflötenschule, im Musikverein wurde ihm eine Grundausbildung am Keyboard verschrieben und als er endlich Schlagzeugstöcke in der Hand hielt, musste er noch ein Jahr lang am Übungspad Grundlagen pauken, bevor er tatsächlich an ein richtiges Set durfte.

Aber dann ging es umso schneller. Die Allgäuer Jazz-Institution Tiny Schmauch nahm sich Simon Kerler an und schob ihn mit 16 Jahren bei einer Session auf die Bühne, wo er Standards spielte, die er nicht kannte, zusammen mit Leuten, die seine Eltern sein konnten. Er machte die nicht vorhandene Erfahrung wett mit Musikalität, Begeisterung und Wissbegierde. „Ich war total fasziniert, ich lernte, wie man zusammenspielt, wie es swingt, wie man ohne Noten spielt.“

Er lernte schnell und stand von da an mit verschiedensten Projekten auf der Bühne, denn „nur eine Band würde mich nicht glücklich machen“. Dazu braucht man Gleichgesinnte, Menschen, die auch gerne die verschiedenste Musik spielen und selbst „eine Fülle von Projekten haben“. Und Kerler schart gerne Menschen um sich, die alten Freunde aus dem Allgäu und die neuen aus Augsburg.

Kerlers Proberaumsessions entwickelte sich zu einem Knotenpunkt der Szene

Die im Kaufbeurer Stadtteil Haken erfundene Hook Session wurde mittlerweile nach Augsburg importiert, dabei werden interessante Musiker zu einer Session in gemütlicher Proberaumatmosphäre eingeladen und gerne auch mal Bands für eine Nacht gegründet. Und ausgerechnet diese Pandemie, eigentlich eine Giftspritze für Zwischenmenschlichkeit, entwickelte diese schöne, kleine Idee zu einem Knotenpunkt für die Augsburger Szene: „Im Lockdown waren alle so mit sich beschäftigt, aber dann schaute man doch, was machen denn die anderen, wer ist denn da noch so?“

Und da war zum Beispiel Nick Herrmann, Vertreter der Blase um das Frequenzgartenstudio, der als Multiinstrumentalist „die gleiche Sprache“ wie Kerler spricht. Da war Pianist Tom Jahn, der zusammen mit Tilman Herpichböhm und Jan Kiesewetter die Fraktion des scheuklappenlosen Jazz in der Stadt vertritt und der immer ein Ohr an der nächsten Generation an talentierten Musikerinnen und Musikern hat. So widmen sich die drei zusammen unter dem Namen TurTur „der absoluten Freiheit, ohne Vorgaben, nur mit einem fixen Rahmen und was dazwischen passiert, ist egal“.

Heraus kommt treibender, eklektischer, handgemachter Techno mit zwei Schlagzeugen und vielen Tasteninstrumenten, und die Musiker können ihre Freude an dem Sound nicht mal hinter ihren Masken verstecken. Im Sommer erscheint übrigens die zweite Platte von Kerlers Pop-Band Das Kitsch. Zum Zeitpunkt des Gesprächs mit ihm ist gerade die Testpressung aus der Duophonic-Manufaktur angekommen. Und Das Kitsch werden bald wieder Konzerte geben, man wird hören und sehen, dass dort hinter dem Schlagzeug ein glücklicher junger Mann sitzt.

Lesen Sie hier weitere Folgen unserer Serie "Junge Künstler":

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.