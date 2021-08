Die BierOper in Augsburg, vor allem eine rechte Gaudi!

Plus Erst durch Corona ausgebremst, soll „Die BierOper“ jetzt neu durchstarten. Hinter der Idee stecken die Augsburger Opernsängerin Simone Werner und der Musiker und Autor Andreas Baur.

Der Start 2019 und 2020 war Erfolg versprechend: vier ausverkaufte Vorstellungen im Allgäu – dann sollte die Augsburg-Premiere zum 90-jährigen Jubiläum des Stadtmarktes folgen. „Die BierOper“, ein humorvoll-spritziges Singspiel mit professionellen Opernsängerinnen und -sängern und Kammerorchester über die Geschichte des Bieres, war gerade dabei durchzustarten. Dann kam Corona. Dass das Stück aber das Zeug dazu hat, beim Publikum Geschmack zu finden, zeigt der Preis „Die goldene Bier-Idee des Jahres“, mit dem deren Macher vom Bayerischen Brauerbund und dem Bayerischen Hotel- und Gaststättenverband kürzlich ausgezeichnet wurden.