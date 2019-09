13:23 Uhr

So funktioniert Oberhausen

Ein letztes Mal kommen wir in diesem Sommer an die Werner Egk Grundschule. Erst gibt es eine Schulstunde spezial, dann kommt ein Straßenfest in Gang.

Ein tragbarer Plattenspieler, zwei Lautsprecherboxen, ein paar Tüten voller Schallplatten, Septembersonne und in den Bechern Wasser und Wein. Das genügt für ein Straßenfest – in Oberhausen jedenfalls. Es stimmt: Auch in diesem Stadtteil leben viele nebeneinander her, wissen nichts voneinander und reden nicht miteinander. Aber auf dem Platz vor der Werner Egk Grundschule ist es an diesem Nachmittag anders, wie gewohnt ganz anders. Es mögen 60, vielleicht 75 Leute sein, die sich über Stunden unterhalten, sich austauschen, einander zuhören am letzten, dem sechsten Dienstag unseres „Sommercamps“ in Oberhausen. Wehmut? Auch. Aber vor allem: Teamgeist Oberhausen.

Mal legt jemand Heintje auf, dann die Archies, bevor Neil Diamond an die Reihe kommt. In der Warteschleife: Elvis. Noch einmal werden Fotos herumgereicht, alte Landkarten, Stadionhefte, Dokumente. Zwischendrin gibt es Bleche voller Kuchen und Canapés – einfach so (auch zu unserer Überraschung) vorbeigebracht von Ruth Balletshofer persönlich von der gleichnamigen Oberhauser Bäckerei. So ist Oberhausen, so funktioniert das hier.

Schon liegen Rhythmen in Oberhausen in der Luft

Strom gibt es aus der Schule – dafür sorgt Reiner, der Hausmeister – und die Bierbänke, die wir brauchen, weil unsere Stühlestapel wieder nicht reichen, stehen nebenan im Jugendzentrum bereit. Den Kaffee zum Krafttanken vor dem Aufbau unserer mobilen Schreibtische hat mittags schon Silvano Tuiach vorbeigebracht, der Kabarettist und Oberhausenschwärmer. Und wir haben zum Abschied aus Oberhausen ein paar Flaschen Wein dabei. Und Musik. Open Air. Es spielt das „Oberhausen Projekt“ – drei Musiker, die spontan auf uns zukamen, als wir mit „Kultur aus Oberhausen“ zu Beginn der Sommerferien losgelegt hatten.

Spiel mir dein Lieblingslied. Zum Abschluss bringen viele Besucher ihre Schallplatten mit. Bild: Michael Schreiner

Und schon liegen da Rhythmen in der Luft, die Abschiedsschmerz gar nicht erst aufkommen lassen. Balkan trifft Jazz, Jazz trifft auf Orient. Und dann gibt’s auch noch zwei wunderbare Coverversionen von Sting und Stevie Wonder zu hören – Gänsehautmomente. Das Publikum klatscht im Takt, wenn die improvisierenden Tarkan Yesil, Michael Gerle und Çengiz Durakov in einfachere Harmonien wechseln.

Der Auftritt ist eine Herzensangelegenheit

Die Drei, die unter dem Vordach der Turnhalle ihre Lautsprecher aufgebaut haben für ihr Open-Air, wirken wie ein eingespieltes Team. Und niemand, wirklich niemand kommt auf die Idee, dass sie in dieser Formation das erste Mal zusammenspielen. Ein Genuss, wie sie in unseren letzten Nachmittag hineinimprovisieren. Aber der Auftritt ist den Musikern auch eine Herzensangelegenheit.

Für Tarkan Yesil, weil er vor sechs Wochen, als wir mit der Sommerserie begannen, aus dem Hochfeld nach Oberhausen gezogen ist. Für ihn, der nicht nur singt, sondern auch Cajon, Darbuka und Riq spielt, ist das die ideale Gelegenheit, Oberhauser kennenzulernen, Kontakte zu knüpfen und natürlich, mitten im Herzen des alten Oberhausens aufzutreten. An seiner Seite zaubert der Jazzgitarrist Michael Gerle, der von Lechhausen herübergekommen ist. Für den Klarinettisten Çengiz Durakov ist der Auftritt eine Begegnung mit seiner Jugend. Er war damals als Oberhauser Bub Stammgast im Jugendzentrum, als dieses noch im alten Oberhauser Rathaus untergebracht war. Und Oberhausen bezeichnet er immer noch als seine Heimat – „Hier komme ich her“, auch wenn er jetzt mit seiner Familie in Göggingen lebt.

Eine Klasse von 80 Oberhausen-Begeisterten

Eine volle Dosis Oberhausen also auf der Bühne. Die wir aber auch schon am Anfang dieses letzten Dienstags bekommen haben in Form einer außergewöhnlichen Schulstunde, gehalten von „Frau Oberhausen“ persönlich, Marianne Schuber, der Gründerin des Museumsstübles Oberhausen. Und kein Klagen ist von der ehemaligen Lehrerin zu hören, dass ihre Klasse aus gut und gerne 70, wenn nicht 80 Schülern besteht. Kein Problem für Schuber: „Ich habe eine ausgeleierte Lehrerstimme.“

Und dann legt die 86-Jährige los, als ob sie 60 Jahre jünger sei. Die Werner Egk Grundschule gebe es nur, weil die Oberhauser Mädchen so wild wie die Buben gewesen seien – der Pfarrer wollte sie in einer katholischen Mädchenschule „zähmen“. Und dieses Gebäude, die neue Turnhalle der Schule, die uns sechs Wochen lang Schatten gespendet hat, dieses „hässliche Gebäude“ – ja, an dieser Stelle sei das schöne alte Rathaus von Oberhausen gestanden. Aber die Stadt Augsburg habe es nach der Eingemeindung einfach verfallen lassen. Alle spüren, wie sehr es Schuber schmerzt.

Mehr als 1000 Jahre Ortsgeschichte

Sie setzt uns auf die Fährte des alten Oberhausen, das zum Beispiel berühmt für seine Brauer war. „Das Oberhauser Bier war viel besser als das Augsburger“, sagt Schuber, während sie mit ihrer XL-Schulklasse das alte Oberhausen begeht. Tempo bitte. „Leut’, laufts amol a bissle schneller“. Klar müssen wir erst einmal zum Ur-Ort dieser Geschichte, der Kirche St. Peter und Paul, in der sich mehr als 1000 Jahre Ortsgeschichte angereichert haben.

Ein besonderer Ort für Oberhausen – die Kirche St. Peter und Paul steht ziemlich weit vorne in der Geschichte. Bild: Richard Mayr

Aber Schuber wäre nicht Schuber, wenn nicht auch andere bei ihr zu Wort kämen. Genau das ist ja das Prinzip ihres Museumsstübles Oberhausen – es werden dort bei den Treffen zwei Mal die Woche nicht nur Vorträge gehalten, es wird dort auch gesprochen und gemeinsam erinnert. Und Ingeborg Krist, die jetzt aufgerufen wird, weiß noch, wie das in der Augsburger Bombennacht war, als eine Brandbombe ins Dach von St. Peter und Paul fiel und sie als Kind gemeinsam mit ihrer Mutter sah, wie der Dachstuhl Feuer fing. Heute schwirren hinter der Kirche Peter und Paul Bienen – die Pfarrgemeinde ist unter die Imker gegangen.

Oberhausen als Ort des Vergnügens

Die Tour geht vorbei am ehemaligen Postamt Oberhausen („Hatte sogar sonntags offen!“) – dann stehen wir am Hettenbach, der magischen Grenze. „Weiter gehen wir nicht“, sagt Marianne Schuber resolut. Ihr nächstes Buch übrigens wird sich Oberhausen als Ort des Vergnügens widmen. Vergnügen gab es früher auch in der Gastwirtschaft vom Lohner im alten Oberhausen. Das Lokal, in dem „alles zwei Mark kostete“, wie sich Fredl Wolgschaft erinnert, war beliebt und hatte einen Namen, wie er vermutlich nur in Oberhausen mit seinem rauen Charme hervorgebracht wird: „Café Arschloch“.

Um einen Wirt, den ein fanatischer NSDAP-Mann 1933 erschossen hat, geht es gegen Ende von Marianne Schubers Oberhausenrundgang. Der 35-Jährige hatte mit „Grüß Gott“ auf das gebrüllte „Heil Hitler“ geantwortet. Immerhin 50 Prozent hätten damals in Augsburg die Nazis gewählt, sagt jemand – „aber nicht in Oberhausen!“, betonen die Leute fast wie im Chor.

Die Baukräne über Oberhausen stehen still

Es ist Abend geworden vor der Egk-Schule. Auf dem Plattenspieler dreht sich eine Black Sabbath LP, der Platz ist fast leer, unser Equipment türmt sich an der Außenwand der Turnhalle. Wir sind nicht sicher, ob das alles in den VW-Bus passt. Intensiver als an den fünf Dienstagen zuvor haben wir uns diesmal verabschiedet, viele Hände lange geschüttelt, Selfies gemacht, auf Oberhausen angestoßen. Jetzt stehen wir unschlüssig da, hören noch die B-Seite der Platte. Die Baukräne im Himmel über Oberhausen stehen still. Überall verändert sich der Stadtteil gerade. Am Josefinum bauen sie weiter an und aus in alle Himmelsrichtungen. Und an der Wertach, über dem riesigen alten Fabrikgelände von Zeuner Stärker, steht permanent eine gewaltige Staubwolke – die Abbrucharbeiten für ein neues Wohnviertel.

Am Tag danach kehren wir zurück. Wir stehen am Grab von Helmut Haller auf dem Nordfriedhof.

Das war’s, der Bus ist gepackt, wir verlassen unser Sommercamp. Bild: Jonathan Mayer

