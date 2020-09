06:51 Uhr

So sieht es in der digitalen Werkstätte des Brechtfestivals aus

Plus Die Zeiten sind ungewiss und Planungen können rasch unmöglich werden. Also gehen die künstlerischen Leiter des Brechtfestivals mit ihrem „Arbeitsjournal“ ins Netz.

Von Alois Knoller

Die Zeiten sind ungewiss. Nur allzu schnell kann das sorgfältig Geplante von jetzt auf gleich veraltet und unmöglich geworden sein. Also haben sich die beiden künstlerischen Leiter des Brechtfestivals, Jürgen Kuttner und Tom Kühnel, entschlossen, ihre Vorarbeiten und Überlegungen als work in progress in den sozialen Medien zu teilen. Am 1. September startete im Netz ihr „Arbeitsjournal“ – benannt nach Brechts Vorbild. Und es wächst täglich an.

Beim nächsten Festival geht es um Brechts Frauen

Eine Wundertüte sollte es sein, in die viele Mitwirkende etwas hineinlegen. Zum Beispiel gleich zu Beginn die Schauspielerin und Opernsängerin Winnie Böwe. Am Berliner Ensemble spielte sie 1997 zum ersten Mal die Hauptrolle in „Happy End“. Für das Brechtfestival ist eine 30-minütige Kurzfassung „Happy End für Eilige“ geplant. Sie werde sich in Augsburg mit einem Instrumentalisten irgendwo hinstellen und „ganz schnell erzählen und ganz viel singen“. Sie freut sich darauf, sagt sie in dem kurzen Video.

Bestimmt schon 15 bis 20 Künstlerinnen habe man fürs Augsburger Brechtfestival 2021 akquiriert, erzählt uns Jürgen Kuttner. Denn es soll diesmal um Brechts Frauen gehen. „Diese Korona um ihn herum waren nicht nur vom Macho Brecht ausgebeutete Frauen, das waren auch Arbeitsverhältnisse“, beteuert Kuttner. Das „Arbeitsjournal“ sammelt Schnipsel über sie. Am 3. September etwa über Ruth Berlau, die an dem Tag 1944 in einem Hospital von Los Angeles ihr Kind von Brecht entband. „Ich war sehr glücklich und Brecht war es auch“, notierte Berlau. Allerdings lag sie schwerkrank mit hohem Fieber danieder. „Der Arzt verlangte eine Entscheidung: die Mutter oder das Kind? Ich sagte: Rettet das Kind! In diesem Augenblick stürmte Bertolt Brecht mit weißem Kittel und weißer Haube herein (...) Er hat seinen Sohn in dem Raum für Frühgeburten gesehen. Er erzählte mir später, dass ich immer nur nach Michel gefragt habe und dass mir nichts wichtiger war als die Rettung des Kindes.“

David Bowie hat den Baal gespielt

Im Exil in Dänemark (wo er ab 1933 die Beziehung zu Ruth Berlau vertiefte), hatte Brecht am 20. Juli 1938 sein Arbeitsjournal angefangen. Es waren lose Blätter, gesammelt in einer Mappe. Genauso versteht Jürgen Kuttner sein Blog als „eine Art Zettelkasten“. Brechts Prinzip wolle er verfolgen. Unberechenbar sollten die täglichen Einträge bleiben, eine bunte Mixtur aus Produktionsnotizen, Interviews, Reflexionen, Erinnerungen und immer wieder unbekanntere Quellen. Etwa geheimdienstliche Informationen über Brecht aus den FBI-Akten oder dass David Bowie auch mal den Baal gespielt hat. „Es ist nicht so puristisch“, so Kuttner. „Im Grunde kann auch jeder Augsburger, der noch irgendeine Brecht-Fundsache hat, mitmachen. Er soll’s an mich mailen unter kuttner@kuttner.de.“

Im Netz findet das Brechtfestival weltweit statt

Das Blog „Arbeitsjournal“ ist zugleich eine Experimentierstube. „Das war nicht von langer Hand geplant, sondern aus der Not geboren. Wir gehen in die sozialen Medien, um im Zweifelsfall das Brechtfestival irgendwie im Netz stattfinden zu lassen“, erklärt der Festivalleiter. Mit dem Blog mache man sich vertraut mit den sozialen Medien – was geht, was nicht. „Gleichzeitig wollten wir ausprobieren, die Schwierigkeiten, was das Brechtfestival in diesen unsicheren Zeiten betrifft, öffentlich zu machen. Wir werden zunehmend über unseren Arbeits- und Diskussionsstand Rechenschaft ablegen.“ Das „Arbeitsjournal“ nehme das Brechtfestival aus den engen zehn Tagen, wo es in der Stadt ist, heraus. „Im Netz findet es quasi weltweit statt. Ein Freund hat es sogar auf die Seite der International Brecht Society gepostet.“

Bertolt Brecht vor seinem Augsburger Elternhaus. Bild: Staats- und Stadtbibliothek Augsburg

Wird Jürgen Kuttner es durchhalten, Tag für Tag etwas einzutragen? „Ich gebe mir Mühe. Es wird wahrscheinlich nicht durchzuhalten sein und mal ein, zwei Tage nichts Neues hinzukommen“, lautet seine realistische Einschätzung. Spannendes ist für Brechtfreunde zu erwarten. So Helene Weigels Sorge aus einem Brief vom 7. September 1960, der Tod des DDR-Präsidenten Wilhelm Pieck („eine Katastrophe“) könne unter seinem Nachfolger, dem viel ungebildeteren Walter Ulbricht, den reformistischen Dialog gefährden und damit auch die Herausgabe der Werke Brechts. Auch der Bericht unserer Zeitung über die Ausstellung zu Maria Rose Amman („die stille, blasse Liebe Bert Brechts“) im Augsburger Brechthaus fand Aufnahme in das „Arbeitsjournal“.

Das Spektakelhafte ihres ersten Brechtfestivals mit dem Riesenrad im Martinipark und den vielen Stationen zum Flanieren wollen Kuttner und Kühnel auch bei ihrer zweiten Auflage vom 26. Februar bis 7.März 2021 verwirklichen. Es solle Live-Formate geben „und solche, die auch in anderen Kanälen und im Pandemiefall funktionieren“.

Info: Das Arbeitsjournal wird ausgespielt auf Instagram, Twitter, Facebook, Telegram und brechtfestival.de

