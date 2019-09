vor 3 Min.

So wird die Premiere „Ariadne auf Naxos“

Ein reicher Mann bestellt sich Musik und springt mit ihr um, wie er will: Ein Gespräch mit Regisseur Schmeding vor der Premiere von Strauss’ Oper „Ariadne auf Naxos“

In Richard Strauss’ „Ariadne auf Naxos“ wird für Punkt 21 Uhr ein Feuerwerk im Garten eines reichen Wiener Herrn angekündigt. Wie halten Sie es mit diesem Feuerwerk?

Dirk Schmeding: Das Feuerwerk ist das Druckmittel, das alles zum Laufen bringt. Im Vorspiel zur Oper hat man eine schöne Persiflage über den Kunstbetrieb an sich und wie mit Künstlern umgegangen wird: Der reiche Mann hat Kunst als Ware bestellt und erklärt jetzt, wie damit umzugehen, umzuspringen ist. Meine Bühnenbildnerin Martina Segna hat für den Martinipark ein Bühnenbild entworfen, das den Industriehallen-Charme aufgreift; das Feuerwerk ist in gewisser Weise sehr präsent. Kunst ist ja zwischen dem Wünschenswerten und dem Machbaren zu Hause, in diesem Spannungsfeld bewegen wir uns.

Gerade die „Ariadne“ könnte ja auch heute spielen: Reiche Kunst-Mäzene, die gewohnt sind, ihre Anordnungen befolgt zu sehen, gibt es noch heute – und antike Stoffe beziehungsweise Musicals werden weiterhin vertont und komponiert. Wann lassen Sie die „Ariadne“ spielen?

Schmeding: Ganz genau so: Heute. Wobei diese Frage für den zweiten Teil des Abends, also nach dem Vorspiel, bei der eigentlichen Oper „Ariadne auf Naxos“ schwieriger zu beantworten ist. Da bleiben wir etwas märchenhafter, da verklammern wir weniger hinsichtlich dieser „Theater auf dem Theater“-Situation. Wir betonen mehr die Eigenständigkeit beider Teile.

Wie gehen Sie denn grundsätzlich mit der Ironie in diesem Stück um, da doch die von dem reichen Mann bestellte Ware Kunst, also die tragische Oper und die komische Farce, miteinander verrührt und vermanscht werden?

Schmeding: Das ist vielleicht die interessanteste Erkenntnis, dass sich diese Vermischung in der Oper „Ariadne“ gar nicht so sehr realisiert. Das Tragische und das Komische sind eher getrennt in der Abfolge, das ist gar nicht so ineinandergreifend. Der ironische Teil ist vielmehr das Vorspiel. Wir zeigen dort eine Situation, die die Ware Kunst zuspitzt.

Man kann in der Oper immer mal wieder an die Comedian Harmonists denken, wenn man das Männerquartett hört – obwohl die Truppe sich erst Jahre nach der „Ariadne“-Uraufführung gegründet hatte. Wie geht es Ihnen da?

Schmeding: Humor altert ja recht schnell. Man muss diese Komödientruppe in der „Ariadne“ immer wieder neu übersetzen. Man kann das in der Art der Comedian Harmonists machen, aber wir versuchen, durch sie die Elemente Störung und Anarchie in die Aufführung zu bringen. Die Truppe ist eine Ansammlung von freien Radikalen, ein Männerbündnis, das ins Unangenehme umschlagen kann.

Wie sexuell freizügig ist Zerbinetta Ihrer Ansicht nach wirklich?

Schmeding: Ich glaube, sie ist sehr freizügig, das hört man auch ihrer Musik an. Aber sie ist auch eine einsame Frau unter vielen Männern. Sie wird bei uns in eine Einsamkeitsgeschichte hineinschlittern, das passt auch gut zum melancholischen Teil der Oper.

Ist Ihnen noch etwas wichtig, was Sie Ihrer Inszenierung dem Publikum gegenüber vorausschicken wollen?

Schmeding: Das Stück ist eine harte Nuss. Das ist auch der Grund, warum ich es annahm. Es scheitert ja häufig in der Regie, weil es als Werk eine Baustelle geblieben ist. In Augsburg haben wir einen Suchprozess hinter uns, bei dem zu klären war: Wie eng verklammert man die zwei Teile des Werks? Wann kann man dem Stück durch eigene Erzählungen beikommen und wann muss man demutsvoll zurücktreten? Welche Szenen muss man nachwürzen, wann muss man dem Eigengeschmack vertrauen? Ich würde mal sagen: Ich schicke nichts voraus. Interview: Rüdiger Heinze

