vor 59 Min.

Spannend und mit viel Ausdruck

Schwäbische Philharmonie spielt Mozart und Beethoven

Ein klassisches Highlight-Programm ließ das Publikum nach Kirchheim in den Zedernsaal strömen. Die Neue Schwäbische Philharmonie unter der Leitung von Gerhard Fackler gastierte dort mit Werken von Wolfgang Amadé Mozart und Ludwig van Beethoven.

Stilistisch ein angemessen passender Einstieg war Mozarts Ouvertüre zur „Zauberflöte“, durchaus quirlig gespielt, doch nicht immer optimal intoniert in den Akkordfarben. Die Sinfonie Es-Dur KV 543, eine der drei letzten großen Sinfonien von Amadé, steigerte sich in Klarheit und Transparenz nach etwas zu wuchtig-erdigem Beginn im Menuett mit einem ausschwingenden ländlerischen Trio-Teil, dem kernigen Finale. Doch: Mozart gehört zum Schwersten, was Gestik und Dynamik betrifft.

Beethovens „Pastorale“, die 6. Sinfonie F-Dur, erlebte indes eine farbstarke, spannungsvoll austarierte Aufführung dieser genial überhöhten Naturhymne. Das „Erwachen heiterer Gefühle bei der Ankunft auf dem Lande“ und die „Szene am Bach“ imponierten mit den permanenten, fein modellierten Bewegungen.

Das tänzerisch köstlich-deftige „Zusammensein der Landleute“, der vom Orchester toll intonierte Einbruch des Gewitters und der finale, erlöst und befreit atmende „Hirtengesang“ waren eindrucksvoll disponiert und klanglich gestaltet. (me)

Themen folgen