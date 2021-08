Improfestival: Die unglaublichen Reisen mit den verrückten Stichwörtern

Plus Köstlicher Quark, herausragend serviert: Das Sensemble mit „Brot und Spiele I“ im Martini-Park. Den Wettstreit der Akteure zu entscheiden, fiel dem Publikum nicht schwer.

Ein warmer Sommerabend, super Stimmung und urkomisches Spontantheater, das zeichnete „Brot und Spiele I“ beim Improfestival im Martini-Park aus. Vier Tage dauert dieses Festival, das diesen Samstag mit Birgit Linner und Jörg Schur seinen Abschluss findet. Am Donnerstag agierten neben diesen beiden auch Roland Trescher und Christl Sittenauer – Impro-Profis, die sich in einen Wettstreit um die meisten Punkte für ihre besten, aus Publikums-Stichworten entwickelten Szenen begaben. Gleich vorweg: Das Publikum erklatschte immer die Höchstpunktzahl.