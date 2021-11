Staatstheater Augsburg

Florian Stiehler: Vom Schauspieler zum Herr über die Zahlen

Plus Florian Stiehler ist der neue Kaufmännische Direktor des Staatstheaters Augsburg. Als er vor 20 Jahren seine ersten Engagements bekam, hätte er das für unmöglich gehalten.

Von Richard Mayr

Der Chef arbeitet gerade im Viererbüro, weil es nicht anders geht. Florian Stiehler, seit dieser Spielzeit neuer Geschäftsführender Direktor des Staatstheaters Augsburg, musste mit seiner Abteilung aus dem Martinipark fliehen. Das Bürogebäude neben der großen Halle, in der die große Spielstätte des Staatstheaters Augsburg untergebracht ist, wird gerade vom Eigentümer momentan umgebaut. "Die Baustelle war so laut, da mussten wir ausweichen", sagt Stiehler. Also ist der Neue, der an der Seite von André Bücker die wirtschaftlichen Geschäfte des Staatstheaters führt, mit seinem Team übergangsweise ins Gaswerk ausgewichen. Stiehler nimmt die neue Situation sportlich, für vertrauliche Gespräche geht es in einen anderen Raum. Gerade ist er sowieso dabei, das Staatstheater kennenzulernen.

