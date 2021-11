Staatstheater Augsburg

vor 1 Min.

Märchen-Konzert der Augsburger Philharmoniker: Weihnachtliche Idylle mit „Nussknacker“

Plus Die Augsburger Philharmoniker bezaubern Groß und Klein mit Tschaikowskys verspielter Ballettmusik. Doch was so leicht klingt, erfordert große Präzision.

Von Stephanie Knauer

„Keine andere Dichtung versteht, dem menschlichen Herzen so feine Dinge zu sagen wie das Märchen.“ Gilt das Zitat Herders vor allem den Volksmärchen, so sind auch Kunstmärchen reichlich gefüllt mit Symbolen, Stereotypen und seelentiefen Einsichten. In E.T.A. Hoffmanns „Nussknacker und Mausekönig“ etwa finden sich die Nuss, der Frauenschuh (in diesem Fall ein Pantoffel), der verzauberte Prinz und der bezugreiche Name der altruistisch-naiven Protagonistin Marie (Klara bei Tschaikowsky), die – auch ein beliebtes Märchensujet – im Turbotempo zur Frau reift, indem sie als verspielte Siebenjährige in die Geschichte einsteigt und zum Happy End als Braut des nun schmucken Prinzen ins Puppenreich einzieht. Ob das ihren Eltern gefällt, spielt keine Rolle.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen