Wojtek Klemm bringt Mozarts „La clemenza di Tito“ im Martinipark auf die Bühne. Er und sein Team wollen mit der Oper auch universelle politische Fragen stellen.

Als „Politthriller, in dem die Figuren gefangen sind zwischen Leidenschaft, Macht und Intrige“ möchte Wojtek Klemm seine Premiere von Mozarts Opera seria „La clemenza di Tito“ am Staatstheater Augsburg angekündigt wissen. Es ist der Themenkomplex, den er für publikumswirksam und -interessant hält, der aber auch den Regisseur selbst „seit Jahren beschäftigt: die Frage nach Macht, Liebe und deren Ökonomie im politischen Zusammenhang“. Dieser Zusammenhang ist ebenso leicht herzustellen wie komplex nachzuverfolgen im verwobenen politischen Netz der Ideale und Wirklichkeiten, der Ambitionen und Eitelkeiten, der alten Autokraten überall auf der Welt und der jungen Ampel in Deutschland.

Das war schon zu Mozarts Zeiten so. Ohne Ampel, Erdogan oder Justizumbau in Polen damals – aber politisch war „La clemenza di Tito“ schon bei der Uraufführung als Krönungsoper für Kaiser Leopold II. anlässlich dessen Krönung zum König von Böhmen am 6. September 1791. Als „Fürstenspiegel“ diente damals der Plot von Tito, der huldvoll begnadigt – aber Todeslisten dennoch zunächst erstellen lässt und auch den verräterischen Freund lange zappeln lässt. Und von Vitallia, die sich übergangen und gedemütigt fühlt, nicht etwa weil Tito eine andere, sondern weil er eine Fremde heiratet.

Klemm und sein Team nehmen die Oper als Folie für universelle politische Fragen

Xenophobie am Anfang des 18. Jahrhunderts und zugleich früher Ausdruck der Vermischung von Politischem und Privatem im Sinne Elias Canettis. „Das ist vom Librettisten Caterino Mazzolà extrem gut dargestellt dadurch, dass die Figuren alle, auch wenn politisch handelnd, in ihren privaten Affekten verhaftet sind und vice versa.“

230 Jahre später nehmen Klemm und sein Team den Stoff als Folie für die universelle politische Frage, ob es gute Herrschaft überhaupt geben kann oder das Erlangen einer Machtstellung, möglicherweise gar schon der Eintritt ins politische Geschäft automatisch korrumpieren? Beispiele finden sich im nahen europäischen Ausland ebenso wie weltweit zur Genüge, aber auch mit Blick auf die Innenpolitik. Aus der Perspektive als Europäer macht Klemm die allgegenwärtige Entwicklung hin zum Nationalen Sorge, konkret u.a. die „erfolgreiche und geradezu linke Sozialpolitik der polnischen Regierung bei gleichzeitigem hasserfülltem Handeln gegenüber allen, die anders denken oder leben.“ Als universell sieht Klemm die Frage deshalb an, weil es ein Leichtes ist, demokratieferne und menschenverachtende Autokraten zu kritisieren, er aber auch den scheinbar Guten misstraut.

Daher würde er beispielsweise selbst die neue, komplett weibliche finnische Regierung eher als „spannend“ denn als hoffnungsvoll positiv beschreiben – Mozarts Frauen und v.a. Servilia allerdings als modernste Figuren im Stückekosmos, „weil sie es als einzige schafft, zu den Machthabern ‚Nein‘ zu sagen“. Neben der Antike und dem Mazzolà-Libretto sind es Heiner Müller und die Filme des New Hollywood oder Costa-Gavras „Z“, die Klemms Regiearbeit prägen: Die Kostüme von Julia Kornacka haben daher einen Sixties-Hauch. Als Bühnenbild erwartet das Publikum ein Labyrinth von Magdalena Gut, das in den Augen Klemms „sehr klar, geradezu kühl und dadurch messerscharf“ auf die Hausherren-zentrierte Bauform römischer Villen anspielt. Wichtig im international geprägten Team auch der Videokünstler Natan Berkowicz, dessen Aufnahmen neben Mozarts Musik und Klemms Regie eine dritte Ebene der Aufführung bilden.

