Staatstheater Augsburg

06:00 Uhr

Musical "Chicago": Premiere auf der Freilichtbühne

Das Musical Chicago auf der Freilichtbühne am Roten Tor in Augsburg.

Plus "Chicago" ist ein Broadway-Hit. Am Samstag hat es Premiere auf der Freilichtbühne in Augsburg. Regisseur Gaines Hall erzählt, was dieses Musical so besonders macht.

Der Name Bob Fosse ist mit dem Musical „Chicago“ verbunden wie Sean Connery mit „James Bond“ und Steven Spielberg mit „ Star Wars“. Der Tänzer, Choreograf und Regisseur brachte die Geschichte um Liebe, Verbrechen und Ruhm 1975 an den Broadway und kreierte damit eines der erfolgreichsten Musicals. Sein Stil prägte andere Inszenierungen, auch in der Hollywood-Verfilmung mit Renee Zellweger und Catherine Zeta-Jones ist Fosses Handschrift zu erkennen. Gaines Hall aber, der den Musical-Hit nun für das Staatstheater Augsburg auf die Freilichtbühne bringt, hatte sich mit Beginn seiner Arbeit auferlegt, alles, was an Bob Fosse erinnern könnte, so schnell wie möglich zu vergessen.

Lesen Sie dazu auch Augsburg Plus Augsburgs Freilichtbühne wird schon ab diesem Jahr wieder für Konzerte geöffnet

Themen folgen