vor 47 Min.

"Novecento - Die Legende vom Ozeanpianisten": Das ganze Leben auf einem Dampfer

Plus Mit "Novecento – Die Legende vom Ozeanpianisten" geht das Staatstheater Augsburg an die Schulen. Das Stück feiert die Kreativität und die Kraft der Imagination.

Die neueste Produktion des Staatstheaters Augsburg für Schulen, die am Montag in der Heinrich-von-Buz-Realschule Premiere hatte, nimmt ihre Zuschauer mit auf eine Reise: von Europa nach Amerika und zurück. Das Stück „Novecento – die Legende vom Ozeanpianisten“ von Alessandro Baricco mit der Musik von Charles Kalman ist aber viel mehr als bloß eine Überfahrt auf dem Ozeandampfer „Virginian“. Denn es führt, obwohl es den Dampfer als Schauplatz erst zum Schluss verlässt, mitten hinein in das Leben des Pianisten Danny Boodman T.D. Lemon Novecento, das Baricco in einem Monolog von dessen Freund Tim Tooney erzählen lässt. Abwechslungsreich und erfüllt ist dieses Leben, obwohl der Mann die „Virginian“ nie verlassen hat.

