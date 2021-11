Staatstheater Augsburg

Warum es so schwierig ist, über Sex zu sprechen

Christina Jung (links) und Luana Velis gehen in der Brechtbühne in der Lesung „Suchen. Sex. Sprechen“ der Sprache der Sexualität nach.

Plus Die beiden Schauspielerinnen Christina Jung und Luana Velis brechen in ihrer Lesung "Suchen. Sex. Sprechen" das große Schweigen, das die eigene Intimität einhüllt.

Von Sebastian Kraus

Auf dem Weg zur Brechtbühne im Gaswerk leuchtet in der Bahnunterführung der August-Wessels-Straße in leuchtend pinken Lettern das Wort „Vagina“ von der grauen Wand. Als hätte die sprühende Person gewusst, dass am Samstagabend die zwei Schauspielerinnen Christina Jung und Luana Velis in ihrer dokumentarischen Lesung „Suchen. Sex. Sprechen“ die Sprache der Intimität ergründen möchten. Die auf den Beton der Bühnenrückwand projizierten, schwarz-weiß gefilmten Nahaufnahmen von Achselhöhlen, Venushügeln und über Haut streichende Hände verschwinden, als die Performerinnen auf schlichten Stühlen Platz nehmen. Nichts soll von den Worten ablenken, die Jung und Velis in den letzten zwei Jahren in ihren Familien und Bekanntenkreisen gesammelt haben.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

