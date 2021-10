Staatstheater Augsburg

vor 48 Min.

Wir Menschen sind eine Farce und können gut mit der Diktatur

Plus Man kann kaum glauben, wie viel uns Heutigen das bitterböse Stück "Der Drache" aus der Zeit des Stalinismus zu sagen hat, wie das Staatstheaters Augsburg zeigt.

Von Richard Mayr

Der Diktator ist tot - lang lebe die Demokratie! Es klingt so schön, wird aber leider nur in seltenen Fällen wahr. Die Diktatur besteht ja nie nur aus einem Menschen. Wenn auch derjenige, der ganz oben in der Gewaltreihe steht, ausgeschaltet wird, heißt das noch lange nicht, dass sein System der Herrschaft damit kollabiert. Die Strukturen bleiben erhalten. Und noch viel mehr, wie der klug beobachtende russische Dramatiker Jewgeni Schwarz in seinem bitterbösen Drama "Der Drache" geschrieben hat.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen