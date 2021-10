Staatstheater Augsburg

06:00 Uhr

"Zuschauer werden zu Mittätern gemacht": Regisseurin über "In der Strafkolonie"

Plus Nach Ende des Lockdowns kommt endlich am Staatstheater die Philip-Glass-Kammeroper "In der Strafkolonie" heraus. Ein Gespräch mit Regisseurin Aileen Schneider.

Von Rüdiger Heinze

Eine Oper über ein Konzentrationslager gibt es ja schon länger: Janaceks „Aus einem Totenhaus“. Philip Glass ließ dann 2000 ein Musiktheaterstück folgen, in dem eine bestialische Hinrichtungsmaschine und ihre perverse Bestrafungsmethode im Zentrum stehen: „In der Strafkolonie“ nach einer Erzählung von Franz Kafka. Worin liegt der Reiz für Sie, diese Kammeroper zu inszenieren?

