Familienkonzert mit einem Walzer in der Wüste

Plus Das erste Familienkonzert führte mit Ali Baba und den 40 Streichern in die Welt der orientalischen Märchen.

Wann ist eine Geschichte wahr? Solange es Menschen gibt, die diese Geschichten erzählen, und Menschen, die nach diesen Geschichten dürsten und zuhören. So leitete der Geschichtenerzähler (Matthias Ubert) im Martinipark das Konzertmärchen „Ali Baba und die 40 Streicher“ ein, das erste Familienkonzert des Staatstheaters Augsburg mit den Augsburger Philharmonikern in dieser Saison. Es war eine großartige Aufführung vor mit Familien voll besetztem Saal.