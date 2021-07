"Wege der Erinnerung" zeigen, wo Holocaust-Opfer in Augsburg lebten

Plus Es gibt viele Möglichkeiten, an die Verfolgten der Nazi-Diktatur zu erinnern. Mit einer neuen Broschüre können Interessierte Augsburg auf den Spuren der Opfer erkunden.

Seit nahezu zehn Jahren setzen sich ErinnerungsWerkstatt und Stolperstein-Initiative dafür ein, an Augsburger Opfer der Nazi-Diktatur zu erinnern und dies im Weichbild der Stadt auch sichtbar zu machen. Über 30 Stolpersteine und zwei Dutzend Erinnerungsbänder machen darauf aufmerksam, wo in Augsburg Menschen gelebt haben, die von den Nationalsozialisten geächtet, verfolgt, vertrieben und ermordet wurden – wegen ihres Glaubens, ihrer politischen Haltung, ihrer Zugehörigkeit zu einer kulturellen Minderheit, ihrer sexuellen Orientierung oder ihres Gesundheitszustands. Das Online-Gedenkbuch vermittelt ihre Lebensgeschichten. Nun haben die beiden Initiativen ein weiteres Medium entwickelt, mit dessen Hilfe man den Spuren der Opfer folgen kann.