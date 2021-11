Stadthalle Neusäß

18:00 Uhr

Im Ehekäfig: "Der Sittich" zeigt kluges Boulevardtheater

Krystian Martinek und Michaela May in „Der Sittich“.

Plus Ein Mann, eine Frau, ein Eklat: In der Komödie „Der Sittich“ in der Stadthalle Neusäß wird die Wohnung zum Boxring. Schauspielerin Michaela May holt zu einem finalen Schlag aus.

Von Claudius Wiedemann

Die französische Autorin Audrey Schebat erzielte mit „Der Sittich“ 2017 an den Pariser Boulevardtheatern einen überwältigenden Erfolg. Ähnlich wie bei Kollegin Yasmina Reza lenkt auch sie den Blick auf das Gesellschaftsmodell Ehe. Allerdings endet bei Schebat nicht alles in einem zerstörerischen Gemetzel. Erleben durfte man diese flotte Komödie nun in der Stadthalle Neusäß.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

