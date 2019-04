00:30 Uhr

Stars and Stripes auf modern

Philharmoniker interpretierten Neue Musik aus Amerika

Von Oliver Wolff

Es ist immer wieder erstaunlich, wie facettenreich Neue Musik ist. Die Konzertreihe „Zukunft(s)musik“ der Augsburger Philharmoniker stand dieses Mal unter amerikanischer Flagge. Am Sonntag präsentierte das Orchester im MAN-Museum unter der Leitung von Generalmusikdirektor Domonkos Héja sechs Werke zeitgenössischer Musik, in Solo-, kammermusikalischer und sinfonischer Besetzung.

Den Anfang machten die Philharmoniker in großer Besetzung mit „Immolation for chamber orchestra“ von David T. Little (*1978). Im Wechselspiel aus Harmonien und Disharmonien greift der Komponist Eigenschaften der Minimal Music auf und setzt sie in einen episch-orchestralen Zusammenhang – cineastisch mit orientalischen Einflüssen. Das „Asko Concerto“ von Elliot Carter (1908-2012) dagegen ist kammermusikalisch gehalten und geprägt von an- und abspringenden Nebennoten, scharf kontrastiert und rhythmisch komplex.

Nun interpretierte Pianist Michael Wagner die „Study 20“ von Charles Ives (1874-1954). Was bei diesem Solo-Stück spielerisch einfach klingt, ist in Wirklichkeit technisch höchst anspruchsvoll. Die gemischte Collage aus Jazz und Impressionismus überrascht den Zuhörer das ein oder andere Mal mit humoristischen Einwürfen. Klarinettistin Julia Puls performte die Solo-Sonate von John Cage (1912-1992) mit Bravour. Mucksmäuschenstill lauschte das Publikum ihrer gefühlvollen Phrasierung. Hier zeigte es sich wieder: Auch Neue Musik kann unter die Haut gehen. Es ist vor allem eine Frage des Vortrags.

Erneut kammermusikalisch wurde es mit der „Chamber Symphony“ von John Adams (*1947). Dieser zählt zu den Hauptvertretern der Minimal Music. In diesem Stück wird das Orchesterinstrumentarium mit Elektronik erweitert. Auf Repetitionen folgen lyrische Momente. Dirigent Héja sowie das gesamte Orchester und auch das Publikum, bewiesen bei diesem ausdauernden dreisätzigen Werk beachtliche Konzentration. Konzertmeisterin Agnes Malich verdiente sich mit ihrer überlegenen Darbietung der Solo-Stellen eine gesonderte Erwähnung.

Als Rausschmeißer spielte das Orchester wieder in voller Besetzung Littles „Screamer! A three-ring blur“ – ein Werk, welches nur der Form wegen zur ernsten Musik gezählt wird. In bester Strawinsky-Manier wird die Bühne musikalisch zur Zirkusmanege umfunktioniert.

Ein tolles Konzert mit tollen Musikern, nur eine kurze Pause hätte zusätzlich gut getan.

