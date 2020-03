Süden heißt nicht nur, auf der Sonnenseite zu sein

Plus Pippo Pollina, Werner Schmidbauer und Martin Kälberer sind wieder auf ausgedehnter Tournee und sprechen ihrem Publikum dabei mehrmals ins Gewissen.

Es könnte ein Wohlfühlabend zum Zurücklehnen werden. Die Musik schmeichelt sich ins Ohr und die Rede ist von Amore und Ramazzotti. Zu gerne wäre man dabei gewesen, als Schmidbauer , Pollina und Kälberer in Pollinas sizilianischer Heimat ins neue Jahr 2020 hinein getanzt sind. „Komm mit Richtung Süden“, lädt das Trio stattdessen im Kongress am Park dazu ein, das Leben zu feiern. Die Augsburger lassen sich das nicht nur zweimal sagen. Es ist dort sogar zum dritten Mal ein volles Haus im Rahmen der ausgedehnten „Süden II“-Tour.

Für die südländische Leichtigkeit des Seins steht Pippo Pollina auf der Bühne. Er singt auf Italienisch temperamentvoll und aus voller Seele. Eher bayerisch-grüblerisch gibt sich Werner Schmidbauer – nicht gerade stimmgewaltig, aber mit viel Gefühl. So wie sich die beiden bestens ergänzen, wünschen sie sich auch ein Europa der Kulturen. Musikalisch setzt der hervorragende Multiinstrumentalist Martin Kälberer abwechslungsreiche Ausrufezeichen, beispielsweise auch mit einer Schweizer Version der karibischen Steel-Drum.

Das klingt nach den sonnigen Seiten des Lebens. Doch es bleibt ein gesungener Wunschtraum, dass es im Süden des Herzens nie frostig wird. Manches klingt melancholisch. Der Fernseh-Bergkamerad Schmidbauer empfiehlt, sich Kummer von der Seele zu gehen: „Nur unterschätzt man manchmal, wie weit man dafür gehen muss.“ Und auch wie die Zeit wie ein Pfeil davon zischt, wird besungen.

Acht Jahre liegt das erste Süden-Projekt von Schmidbauer, Pollina und Kälberer zurück

Acht Jahre sind seit dem ersten Süden-Projekt von Schmidbauer , Pollina und Kälberer vergangen. Schmidbauer bedauert, dass ein Lied von damals noch aktueller geworden ist: „Sie kommen aus’m Süden, wenn’s dabei sterben, ist uns des egal.“ Unter den Konzertbesuchern sitzt auch Rettungsschiff-Kapitän Claus-Peter Reisch. „Wir brauchen solche Leute“, begrüßt Schmidbauer ihn als positives Beispiel. Und er wendet sich gegen „tumben Nationalstolz“. „Ob Oberbayer, Massai oder Eskimo, d’Hauptsache is, ich bin a freier Mo“, singt der Liedermacher.

Bei aller Ernsthaftigkeit nimmt das Konzert gegen Ende Fahrt auf. Das Publikum steht und klatscht mit bei einem Lied für Friedensnobelpreisträger Mandela und bei Bella Ciao. Den Abschied nützt das Süden-Trio zu einem letzten Appell gegen Hass und Hetzerei: „Lasst uns lieben und nicht hassen und aufeinander gut aufpassen. Ich möchte mein Brot und mein Wein mit euch teil’n.“ Schmidbauer weiß, dass das in manchen Ohren naiv klingen mag. „Doch fällt Dir was Besseres ein?“, lautet die letzte nachdenkliche Frage an dem südlichen Abend.