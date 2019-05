vor 22 Min.

Susanne Conradi hat sich als Geigenbauerin durchgesetzt

Geigenbauerin Susanne Conradi in ihrer Werkstatt in der Hallstraße. Ihre Instrumente stellt die 59-Jährige bei den 6. Münchner Geigentagen aus. Für neu gebaute Geigen hat die Instrumentenbau-Meisterin einen Tipp: spielen und pflegen.

SusanneConradi hat sich in einem von Männern dominierten Beruf einen Namen gemacht. Nun organisierte sie die Münchner Geigentage

Von Oliver Wolff

Wenn bei den 6. Münchner Geigentagen über 30 Geigen- und Bogenbauer ihre Instrumente präsentieren, darf eine Geigenbauerin nicht fehlen: Die Augsburgerin Susanne Conradi. Im Jahr 1987 eröffnete die heute 59-Jährige zusammen mit ihrem Geigenbau-Geschäftspartner Manfred Rusch in der Hallstraße ihren Laden. Zu dieser Zeit gab es erst zwei weitere Geigenbauer im Stadtgebiet. Heute sei die Konkurrenz größer, erzählt die Violinen-Expertin. Die Auftragslage sei trotzdem gut. Wohl auch, weil sich Augsburg seit einigen Jahren zu einem kulturellen Hotspot mausert.

In einer immer noch von Männern dominierten Berufswelt hat sich die Geigenbauerin schon längst einen Namen gemacht. „Ich wollte immer etwas Handwerkliches mit Musik machen.“ Als sie in jungen Jahren im Fernsehen eine Reportage über die Geigenbauschule Mittenwald gesehen habe, war für sie der Weg klar. Ursprünglich aus Friedrichshafen kommend, wurde sie dort vor 37 Jahren mit ihrer Meister-Lehre fertig.

Stradivari und Guarneri sind immer noch Vorbilder

Lange Zeit hat sich Susanne Conradi an Geigenbauwettbewerben beteiligt . Zwei ihrer Werke sind sogar in die Landessammlung Streichinstrumente Baden-Württemberg aufgenommen worden. „Dieses Jahr bin ich bei Opus 118 angekommen“, sagt die Geigenbauerin stolz. Ihre Violinen klingen eher dunkel, geschlossen und laut. Angesichts ihrer meist schmalen Bauform eigentlich ein Widerspruch. Jeder Geigenbauer entwickle über seine Erfahrungen eine individuelle Bauart, doch nach wie vor seien die alten Meister aus Italien wie Stradivari oder Guarneri die Vorbilder, erklärt Conradi. Von Werkstücken wie aus dem Bilderbuch hält sie allerdings wenig. „Manche Geigenbauer gehen nur auf das Optische, mir sind Schnörkel nicht so wichtig – der Klang muss stimmen.“

Eine neue Geige koste bei ihr zwischen zehn- und zwölftausend Euro. Damit liegt Conradi preislich im Mittelmaß. Wunder dürfe man von einem neuen Instrument allerdings nicht erwarten, schließlich arbeite das Holz Zeit seines Instrumentenlebens. Wichtig sei, dass Spieler und Instrument zusammenwachsen, weiß Conradi. Die Geigenbauerin hat zwei Tipps für neue Streichinstrumente: spielen und pflegen – für den Klang und den Lack. „Manche Kunden kaufen ein neues Instrument und lassen es Jahre im Schrank liegen“. Ein neues Instrument müsse aber geprägt und nicht vernachlässigt werden.

Nun stellt die Augsburger Geigenbauerin ihre Instrumente bei den Münchener Geigentagen, die vom heutigen Donnerstag an bis zum 17. Mai im Bayerischen Nationalmuseum stattfinden aus. Jeweils eine Geige, eine Bratsche und ein Cello, denn jeder Aussteller habe die gleichen Chancen, sagt Conradi. Deshalb dürfe nur ein Werkstück pro Instrumenten-Gattung gezeigt werden. Eigentlich dürfen dort nur Instrumentenbauer aus München mitmachen. Doch Conradi hat in der Landeshauptstadt in der Türkenstraße eine weitere Werkstatt.

Star-Cellist Maximilian Hornung kommt zur Messe

Dieses Jahr ist sie zusammen mit zwei weiteren Kollegen die Organisatorin der Ausstellung; Schirmherrin ist die Geigen-Ikone Anne-Sophie Mutter. Die Besucher können die Instrumente ausprobieren, dazu stehen Bögen und Schulterstützen bereit. Ferner gibt es ein buntes Rahmenprogramm, im Fokus stehen Angebote für Kinder. Am Sonntag, 12. Mai, um 11 Uhr, ist der Augsburger Cello-Star Maximilian Hornung zu Gast bei einer Matinée. Er werde alle 18 ausgestellten Celli anspielen, verrät Susanne Conradi. Eine Woche später spielt Violinistin Sarah Christian, ebenfalls aus Augsburg, auf den Ausstellungsstücken. Conradi selbst wird am Freitag, 17. Mai, um 14 Uhr einen Workshop zur Pflege von Streichinstrumenten halten.

