Tagung in Augsburg

vor 18 Min.

Kirchenreformer Petrus Canisius: Der Krisenbewältiger soll Vorbild sein

Der katholische Reformer Peter Canisius in einer Abbildung in der Jesuitenkirche in Innsbruck.

Plus Das Akademische Forum der Diözese setzt sich mit Petrus Canisius auseinander. Der Kirche von heute kann der katholische Reformer von einst Ratgeber sein.

Von Alois Knoller

Auch seine Zeit war eine Krisenzeit für die katholische Kirche. Petrus Canisius, seit 1559 Domprediger in Augsburg, fand ein „dreimal unglückliches Deutschland“ vor, zerrissen von der Glaubensspaltung, verlottert in der Kirchenzucht und korrumpiert durch politische Verquickung. Was hat der vor 500 Jahren geborene Jesuit der ersten Generation der heutigen Kirche zu sagen? Danach fragte die hochkarätige Tagung des Akademischen Forums der Diözese mit Bischof Bertram Meier und Kardinal Walter Kasper.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen