Tagung in Augsburg

vor 32 Min.

Wie die Franziskaner eine neue Art des christlichen Glaubens nach Augsburg brachten

Im 13. Jahrhundert errichteten die Franziskaner in Augsburg die Barfüßerkirche, die im 2. Weltkrieg zerstört und anschließend wieder aufgebaut wurde.

Plus Vor 800 Jahren kamen die ersten Franziskaner nach Augsburg. Was den Orden für die Mittelalterforschung so spannend macht, erklärt Prof. Martin Kaufhold.

Von Alois Knoller

Herr Professor Kaufhold, Ihre Tage der Mittelalterforschung beschäftigen sich diesmal mit der Ankunft der Franziskaner nördlich der Alpen vor 800 Jahren. Was hieß das damals, was hat sich dadurch verändert?

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen