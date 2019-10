29.10.2019

Tangos können die Tänzer süchtig machen

Erst faszinierte Iris Lichtinger am Tango der Tanz, dann spielte sie diese Lieder selbst. Ein besonderes Konzert gibt sie an Allerheiligen mit Martin Franke.

Von Richard Mayr

Wer dem Tango einmal erliegt, kann süchtig danach werden. Die Augsburger Musikerin Iris Lichtinger weiß das. Vor 25 Jahren fing sie mit dem Tangotanzen an. Gesprochen wird auf den Milongas (den Tango-Tanzveranstaltungen) nicht viel. Aber wer miteinander tanzt, kommt sich in kürzester Zeit sehr nahe. „Das kann unglaublich tief gehen, das ist das, was viele völlig fasziniert“, sagt Lichtinger. Sie hat beim Tanzen ihren Mann kennengelernt, erzählt sie. „Seitdem tanze ich sehr viel weniger“, sagt sie, weil es von da an für sie nicht mehr gepasst hat, sich auf fremde Tanzpartner einzulassen.

Trotzdem kann Lichtinger vom Tango nicht lassen – als Musikerin. Nachdem sie mit dem Tanzen begonnen hatte, folgte ein Workshop als Klavierspielerin bei dem großen Tango-Musiker Alfredo Marcucci. Und der wiederum war so begeistert von Lichtinger, dass er sie einlud, ihn bei einem einwöchigen Workshop zu begleiten. Innerhalb kürzester Zeit musste Lichtinger 150 Tangos einstudieren. „Ich wurde da richtig reinkatapultiert als Pianistin“, sagt Lichtinger.

Die existenzielle Seite der Tangomusik

Ein festen musikalischen Partner in allen Tangoangelegenheiten hat Lichtinger in Augsburg in dem Violinisten Martin Franke gefunden, der ein Mitglied der Augsburger Philharmoniker ist, aber eben auch ein großes Herz für den Tango hat und wie Lichtinger über den Tanz zur Musik gekommen ist.

Wenn Lichtinger und Franke an Allerheiligen nun zum zehnten Mal als Más Que Tango (Mehr als Tango) im Textilmuseum ein Konzert geben, rühren beide an die existenzielle Seite der Tangomusik, spielen beide Tangos zum Zuhören, die von Liebe, Verlust und Tod erzählen. Mit ihnen stehen dann der Bandoneónspieler Marcelo Mercadante und der Cellist Edward King auf der Bühne. Der Ideengeber für diese Konzertreihe an Allerheiligen war vor neun Jahren Karl Borromäus Murr, der Leiter des Textilmuseums, der auch in diesem Jahr die Texte zum Konzert ausgesucht hat und vortragen wird.

Das Publikum möchte sich dem eigenen Schmerz stellen

Mit den Tangos, den Texten, mit Ausflügen in die Rock-Musik und die Klassik umkreist dieser Abend das Thema „Paraiso“, also das Paradies, diesen Urzustand in mythischer Zeit, den die Menschheit verloren hat.

Diese Konzerte stellen für Lichtinger etwas Besonderes dar. „Das Publikum ist so konzentriert“, sagt sie. Es sei zu spüren, dass es sich dem eigenen Schmerz stellen möchte, wenn es Tangos höre. „Deshalb war von Anfang an für alle Beteiligten klar, dass das wiederholt werden soll.“ In diesem Jahr gibt es kurz nach dem traditionellen Allerheiligen-Konzert auch noch die Gelegenheit, zur Musik von Más Que Tango zu tanzen. Am 3. November geben die Musiker eine Milonga, spielen also ausschließlich Tangos zum Tanzen.

Zum zehnten Mal tritt am Freitag, 1. November, im Textilmuseum Más Que Tango auf. „Paraiso“ lautet der Konzerttitel. Iris Lichtinger (Klavier), Martin Franke (Violine)m Marcelo Mercadante (Bandoneòn), Edward King (Cello) und Karl B. Murr (Texte) gestalten den Abend, der um 19 Uhr beginnt. „Tango zur blauen Stunde“ heißt es dann am Sonntag, 3. November, von 17 bis 21 Uhr im Nunó (Textilmuseum). Dann wird dort von Más Que Tango Tanzmusik gespielt.

Themen folgen