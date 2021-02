18:00 Uhr

Tanz ohne Abstand: Augsburger Verein organisiert Trainingslager

Trotz der Abstandsregeln hat der Augsburger Verein "Choreoloop" eine Möglichkeit gefunden, um mehrere Tänzer zum intensiven Training zusammenzubringen.

Von Lara Schmidler

Eine selbst auferlegte Abschottung macht es aktuell einer Gruppe von Tänzern möglich, trotz der Corona-Pandemie gemeinsam zu trainieren. Die Idee stammt von der Tänzerin und Choreografin Diana Wöhrl. Sie ist die Vorsitzende des Augsburger Vereins für zeitgenössischen Tanz „Choreoloop“, der das Projekt auf die Beine stellte. „Für unseren Beruf ist es besonders wichtig, aktiv zu bleiben. Die physische Arbeit lässt sich nicht zu Hause mit ein paar Sporteinheiten kompensieren.“

Dank Quarantäne und Corona-Tests dürfen die Künstler zusammen wohnen und arbeiten

Seit 11. Januar haben sich zehn Künstler, darunter sieben nationale und internationale Tänzer, Diana Wöhrl als künstlerische und Johanna Drüszler als organisatorische Leiterin sowie die Bühnen- und Kostümbildnerin Esther Abdelghani nach vorheriger Quarantäne und Corona-Tests in ein Seminarhaus in der Kreisstadt Regen in Niederbayern zurückgezogen, wo sie neue Choreografien einstudieren.

Diana Wöhrl (25) ist Tänzerin, Choreografin und Vorsitzende des Augsburger Vereins für zeitgenössischen Tanz "Choreoloop". Bild: Sade Mamedova

Die zeitgenössische Choreografie läuft unter dem Leitmotiv Kommunikation. Dafür bringen die Tänzer auch ihre eigenen Emotionen auf die Tanzfläche. Es gehe um zwischenmenschliche Übertragung, um die Frage, wie Menschen respektvoll und harmonisch miteinander umgehen könnten, so Wöhrl.

Die Tänzer profitieren auch mental von der gemeinsamen Zeit

Neben den fünf- bis sechsstündigen Trainingseinheiten pro Tag investieren die Tänzer darum auch Zeit in eigene Recherchen, um sich tiefer in die Materie des Leitmotivs einzuarbeiten. Auch mental helfe die Zusammenarbeit laut Wöhrl enorm: „Die Situation verbreitet Angst. Aber wir haben uns hier ein Stück Normalität aufgebaut.“

Finanziert wird das Projekt durch das Förderprogramm „Neustart Kultur“ des Bundes. Insgesamt 25 Tage, also noch bis Donnerstag, können die Künstler damit in Regen verbringen. Jetzt hofft Wöhrl auf eine weitere Förderung. „Wir freuen uns, dass wir Künstlern die Möglichkeit geben konnten, einer freien Arbeit nachzugehen. Aber da das nur über einen Monat möglich war, bleibt die Lage kritisch.“

