Teuflisch gut, diese Geschichte

Benefizkonzertmit Strawinsky

Von Claus Lamey

Klangvolle Namen begleiten die Aufführungs- und Einspielungsgeschichte von Igor Strawinskys „Histoire du Soldat“: Ernest Ansermet (Uraufführungsdirigent in Lausanne 1918), Jean Cocteau, Peter Ustinov, Kurt Meisel. 2010 war eine Ballett-Inszenierung des Stücks im Theater Augsburg zu erleben. Und nun erklang diese auf russischen Märchen basierende, vom Schweizer Dichter Charles-Ferdinand Ramuz für eine Wanderbühne konzipierte Moritat im Rahmen der Benefiz-Veranstaltungen für die Steinmeyer-Orgel auf dem passend kahlen Podium des Baramundi-Saals im Kongress am Park. Ein Sprecher, sieben Musiker, ein Dirigent erzählten das bittere Märchen vom wandernden Soldaten, der sich auf einen Handel mit dem Teufel einlässt, zunächst zu Reichtum und, als Schwiegersohn des Königs, gar zum Liebesglück findet, am Ende aber dem Satan zum Opfer fällt.

Ein Stück episches Theater also, dessen Handlungsablauf allein vom Erzähler vermittelt wird. Harald Volker Sommer, alles andere als ein unparteiischer Chronist, war in Stimme, Gestik und Mimik, bald mitfühlend, bald ironisch kommentierend, immer in das Geschehen und in den musikalischen Ablauf integriert. Dementsprechend bekam auch er seine Einsätze von Dirigent Domonkos Héja, der das Ensemble mit gelassener Souveränität durch die schrillen Jahrmarktklänge von Strawinskys Musik führte. Durchweg schrill dissonant, mit hoch komplizierten ständigen Rhythmuswechseln, meist im leitmotivischen Grundrhythmus Marsch, daneben auch Walzer, Tango und harmonisch grotesk verfremdete, larmoyante Choräle – dies alles aber frisch, fetzig und so natürlich daherkommend, als könnte es gar keine andere Musik geben. Darin waren sich der Dirigent und seine herausragenden Philharmoniker-Solisten einig: Es machte einfach Spaß.

In diesem Sinne stellten sich dem guten Zweck engagiert und glanzvoll zur Verfügung: Marika Umae (Violine), Frank Lippe (Kontrabass), Julia Puls (Klarinette), Wolfgang Fritzen (Fagott), Gabor Vanyo (Trompete), Bernd Maucher (Posaune), Gregor Moser (Schlagzeug). Das Publikum bedankte sich mit herzlicher Begeisterung.

