Das Staatstheater startet am 6. Juni mit einem Wunschkonzert

Bleibt die Inzidenz unter 100, geht der Vorhang bald hoch. Die Philharmoniker starten am 6. Juni mit einem Sinfoniekonzert, auf der Brechtbühne ist etwas geplant.

Die großen Münchner Staatsbühnen spielen bereits, da die Corona-Inzidenzzahlen dort seit längerem unter 100 liegen; nun kündigt aus demselben – in Augsburg verzögerten – Grund das hiesige Staatstheater seine Öffnung an: Sonntag, 6. Juni.

Der Termin ist fix gesetzt – die einzige Voraussetzung, ja Bedingung, die Intendant André Bücker zu beachten hat, ist: Die Inzidenzlage muss stabil unter 100 bleiben.

Bleibt dies erwartungsgemäß so, dann betreten die Augsburger Philharmoniker am 6. Juni erstmals seit Monaten wieder die Bühne im Kongress am Park – nämlich für ein vormittägliches und ein abendliches Konzert – und feiert das Theaterprojekt „Klang des Regens“ auf der Brechtbühne im Gaswerk seine Premiere. So kündigte es der Intendant gestern gegenüber unserer Redaktion an – und „der einzige Faktor, der da noch reingrätschen könnte, wäre eine Inzidenzzahl über 100“.

Das Publikum braucht einen Test oder muss geimpft sein

Aber natürlich müssen von Theater und Publikum auch weiter Vorsichtsmaßnahmen, Hygieneregeln beachtet werden. Konkret gilt: Nur nachgewiesen Geimpfte, nachgewiesen Genesene und nachgewiesen Getestete erhalten zu Theater und Sinfoniekonzert Zutritt. Zudem werden sie locker auf die Saalsitzplätze verteilt, heißt: Die nötige Abstandswahrung in der Kongresshalle lässt lediglich rund 250 Hörer zu, während es in der Brechtbühne sogar nur rund 60 sind. Zudem ist während der gesamten Aufführung eine FFP2-Maske zu tragen.

Zusammen mit der Freiluft-Schauspielproduktion „Cyrano de Bergerac“ (Premiere am 17. Juni auf dem Kunstrasen im Martinipark) werden das Philharmoniker-Konzert und das Theaterprojekt die einzigen Produktionen sein, die das Staatstheater vor der Freilichtbühnen-Premiere des Musicals „Chicago“ (19. Juni) im Spielplan hat. Aber auch für „Chicago“ wird es Einschränkungen geben: Derzeit gilt noch maximal 250 Besucher pro Freiluftveranstaltung. Aber André Bücker arbeitet schon – wie im vergangenen Sommer – auf eine Ausnahmegenehmigung hin, sodass er guten Muts ist, spätestens ab 1. Juli, wenn auch die Bundesnotbremse nicht mehr gilt, wieder zumindest 550 Besucher in Empfang nehmen zu können. Und er hofft auch darauf, dass diese dann keine Maske mehr tragen müssen.

Das Staatstheater beginnt mit einem Wunschkonzert

Aber nun erst einmal der Staatstheaterstart mit den Augsburger Philharmonikern. Diese beginnen – wie gerufen – mit dem diesjährigen Wunschkonzert. Seit Jahren wird das Publikum für ein Konzert pro Saison befragt, was es gerne hören möchte, und nun fiel die Wahl auf Rossinis „Wilhelm Tell“-Ouvertüre, Beethovens fünftes Klavierkonzert sowie auf Felix Mendelssohn-Bartholdys 1. Sinfonie in c-Moll, op. 11. Bei Beethoven wird Evgeny Konnov der Solist sein – er ist Artist in Residence dieser Saison –, und es dirigiert Generalmusikdirektor Domonkos Héja. Das Programm von rund 70 Minuten Dauer wird insgesamt viermal gegeben: am 6. Juni um 11 Uhr und um 19 Uhr, am 7. und 8. Juni jeweils um 20 Uhr.

Und das Theaterprojekt „Klang des Regens“ – im Untertitel: „Stückentwicklung von Caren Jeß“ wird sich beschäftigen am 6. Juni um 20 Uhr „mit dem Thema des kollektiven und transgenerationalen Traumas durch rassistische Gewalt“. Dabei fließen die realen Erfahrungen zweier Schauspielerinnen ein: weiße Großmutter, schwarze Enkelin. Es spielen: Ute Fiedler und Maya Alban-Zapata. Regie führt Miriam Ibrahim, die Bühne sowie die Videos stammen von Nicole Marianna Wytyczak und die Kostüme entwarf Alice Martina Mirlach. Weitere Aufführungen am 11., 18., 20., 25., 26. Juni.

Das könnte Sie auch interessieren: