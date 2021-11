"Der Kontrabass" wird wieder in Augsburg gespielt

Plus Der Schauspieler Stefan Przybilla bringt das Kultstück von Patrick Süskind in Augsburg wieder zurück auf die Bühne - für einen guten Zweck.

Es gehört zu den meistgespielten deutschsprachigen Theaterstücken: Patrick Süskinds Einmann-Stück „Der Kontrabass“. Vor rund 15 Jahren hat ihn der Friedberger Stefan Przybilla unter seinem Künstlernamen Stefan-Maria Pschibilla als Gastspiel im Hofmannkeller des damaligen Theater Augsburg aufgeführt – jetzt gibt es eine Neuauflage. Stefan Przybilla bringt den Kontrabass viermal im Kulturhaus Abraxas auf die Bühne, beginnend am Sonntag, 7. November, 19 Uhr.