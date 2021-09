Jakob Fugger und Sibylla Artzt: Und sie liebten sich doch!

Plus Im Fugger und Welser Museum blicken Heinz Schulan und Alexandra Johns-Kraft liebevoll auf die Beziehung von Jakob Fugger und seine Frau Sibylla Artzt.

„Denk dran, ich bin doch deine Frau!“ Wer kennt nicht diesen Stoßseufzer einer Ehefrau, deren Herz und Mund überquillt – und deren Ehemann, schwer beschäftigt, ihr nur mit halbem Ohr zuhört. Diese Situation begegnete einem bei der Uraufführung des Kammerspiels „War es doch Liebe? Jakob und Sibylla“, dargestellt von Heinz Schulan als Jakob Fugger und Alexandra Johns-Kraft als seine Ehefrau Sibylla Arzt. Dieses Stück unter der Regie von Heinz Schulan, der schon seit rund 20 Jahren in die Figur des Jakob Fugger schlüpft, setzt den Gerüchten um die kinderlos gebliebene Ehe eine positive Sichtweise entgegen, wonach Jakob seine Frau durchaus geschätzt haben musste. Gezeigt wurde die Uraufführung gleich hinter dem Fugger und Welser Erlebnismuseum im Ambiente des Klostergartens von St. Stephan.