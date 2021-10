Theaterpredigt

09:52 Uhr

Auf dem Zauberberg vollzieht sich eine Läuterung

Plus Helmut Koopmann erschließt auf Einladung des Staatstheaters Augsburg in der Moritzkirche Thomas Manns Gesellschaftsroman "Der Zauberberg" als ein Werk mit religiösen Zügen.

Von Alois Knoller

Ist Thomas Manns Gesellschaftsroman „Der Zauberberg“ am Ende ein religiöses Buch? Der Schriftsteller selbst hat sich in der Rückschau diese Frage gestellt. Obwohl Mann nie ein überzeugter Gefolgsmann einer Kirche war, lag er in seiner Weltsicht doch nicht weit entfernt vom Christentum, wie der Literaturwissenschaftler Prof. Helmut Koopmann in seiner Theaterpredigt zum „Zauberberg“ in der dicht besetzten Moritzkirche feststellte. Dank der 3G-Regel durfte Pfarrer Helmut Haug erstmals wieder die Türen seiner Kirche weit aufmachen und das Publikum strömte nur so herein.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen