04.07.2019

Tiefer und tiefer ins Bewusstsein

Junge Schauspieler im Sensemble

Von Claudia Knieß

„Worauf die Stille wartet“ lautet der spannende Titel der aktuellen Sensemble Jugendtheater-Produktion. Auf die Stille selbst mussten die Zuschauer bei der Premiere am Dienstagabend nicht lange warten: Kaum betraten vier junge Theatermacher die Bühne, schauten sie reg- und wortlos verharrend ins Publikum. Ein ebenso ungewöhnlicher wie kluger Regieeinfall für ein Jugendtheater, denn dabei zeigte sich sofort das Talent der vier Jugendlichen und das offenbar fruchtbringende Schauspiel-Training mit Kerstin Becke: Wer minutenlang einfach nur auf einer Bühne stehen kann und dabei absolut präsent ist und die Aufmerksamkeit des Publikums hält, dem gehört das Theater auch für spektakulärere Auftritte. Kein einziges nervöses Zupfen an den Haaren, kein unsicherer Blick.

Leonie Steber, Lina Simm, Clara Suckart und Crispin Baur hatten dafür eine Annäherung an vier Figuren erarbeitet: Entlang der Idee des Films „Inception“ gingen sie immer eine Schicht tiefer ins Unterbewusste und lösten so einen Konflikt ihrer Figur auf. Die Themen, die die 16- bis 18-Jährigen dabei verarbeiten, sind typisch für ihr Alter und ihre Generation: Authentizität im Zeitalter von Social Media und Selbstoptimierung, Drogen, (Un-)Abhängigkeit von den Eltern, das Verhältnis zu Natur und Umwelt, materielle Werte gegen den Wert von Würde oder Freunden. Ungewöhnlich aber die Herangehensweise, denn all das spielen sie assoziativ auf verschiedenen Ebenen durch, die Becke aus dem Off ansagt, wie „Bitte machen Sie jetzt eine Bestandsaufnahme Ihres Lebens“ oder „Bitte fühlen Sie Schmerz“.

Steber, Simm, Suckart und Baur spielen in Alltagskleidung und haben auf der Bühne nur vier schwarze Stühle zur Verfügung, die sie in wechselnde Positionen bringen. Immer ganz bei sich und in der jeweiligen Rolle. Am Ende rücken Monologe noch mal die Stärken der vier jungen Theatertalente in den Fokus.

