Tuiachs Thesen: Die Rückkehr der Heimarbeit

„Home-Office“ ist keine neue Erfindung, schreibt Kolumnist Silvano Tuiach. Was früher zum Überleben notwendig war, hat heute eine Portion Coolness.

Von Silvano Tuiach

Heimarbeit – eine Erinnerung an die 50er Jahre. Da machten sogenannte „Hausfrauen“ die Wäsche für andere Leute, bügelten und nähten. Wer Heimarbeit machte, oftmals machen musste, gehörte in der Regel nicht zu den Erfolgreichen der Nachkriegsgesellschaft. Heimarbeit war überlebensnotwendige Mühe.

Im Moment feiert die Heimarbeit fröhliche Urständ. Heute nennt sie sich „Homeoffice“. Also die Erwerbsarbeit in den eigenen vier Wänden. Der Gipfel der viel zitierten „work life balance“. Im Gegensatz zur Heimarbeit signalisiert „Home-Office“ Fortschritt und die Portion „coolnes“.

Und jetztfordert die SPD sogar ein Recht auf „Home-Office“ für alle Arbeitnehmer. Also für Automechaniker, Tonnenmänner, Supermarktkassiererinnen, Maurer, Gärtner, Krankenschwestern und Zugehfrauen. Freut euch, ihr Beladenen! Ihr müsst nicht mehr frühmorgens aus dem Bett und in langer Fahrt mit dem Auto oder dem Zug zum Arbeitsplatz. Ihr könnt jetzt bequem in eurem Wohnzimmer der Arbeit nachgehen.

Jetzt mal im Ernst: ist es ein Fortschritt wenn Eheleute den ganzen Tag über gemeinsam in der Wohnung sitzen? Nein, ich wage sogar die Behauptung, dass die Scheidungsraten in die Höhe schnellen werden, wenn Ehemann und Ehefrau den ganzen Tag lang zuhause zusammen sind!

Und ist ein „Kollektiv-Büro“ wirklich so etwas Schreckliches? Auch hier ein klares Nein. Im Büro lernt man sympathische Menschen kennen und die Kommunikation mit Kollegen bereichert.

Am Schluss noch eine „Beichte“. Auch ich habe so eine Art „Home-Office“. Allerdings nicht zuhause, sondern im Telefonladen in Neusäß, in dem ich einen PC erworben habe. Noch habe ich nicht den Mut aufgebracht, das Ding mit nach Hause zu nehmen. Das Benützen dieses Teils stellt mich nämlich immer noch vor Rätsel. Ohne die freundliche Hilfe der Angestellten dort wäre ich aufgeschmissen.

Jetzt, im hohen Alter, habe ich gelernt, dass der sogenannte Fortschritt in der Gesellschaft eine dubiose Sache ist. Der Fortschritt von heute kann der Rückschritt von morgen sein.

***

An dieser Stelle blickt der Kabarettist Silvano Tuiach für uns auf das Geschehen in Augsburg und der Welt.

