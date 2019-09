vor 27 Min.

Tuschestriche, die entlarven

Cartoons von Paul Rietzl mischen die seit langem unveränderte Dauerausstellung auf.

Von Stefanie Schoene

Die Zeitenwende für die Dauerausstellung des Jüdischen Museums kündigt sich mit vier etwa DIN A3 großen Schwarz-Weiß-Illustrationen des Augsburger Zeichners Paul Rietzl an. Sie brechen stilistisch und inhaltlich mit den Erzählungen der seit 40 Jahren unveränderten Schau. Unaufdringlich, auf bestehenden Lichtstelen ergänzen sie vier der Ausstellungsboxen zur jüdischen Geschichte des Mittelalters, der frühen Neuzeit, des 19. Jahrhunderts und der Nachkriegszeit.

Rietzl faszinieren die Markierungen, die der jüdischen Bevölkerung durch die Zeiten angeheftet wurden. Zum Beispiel die Synagoga, jene Frauenfigur, die in Standarddarstellungen an Kirchen, aber auch Synagogen mit einem Tuch über den Augen dargestellt ist: blind für Jesus und die Heilserzählung des Christentums. Ihr unvermeidliches Gegenstück Ecclesia hingegen personifiziert das erleuchtete Evangelium.

Die Täterfamilie beim Frühstück

„Bei Comics und Cartoons liegt die Kunst darin, ein Thema klein zu machen, einzudampfen. Zum Beispiel eben den sehr wirksamen Mythos, das Judentum sei dem Christentum unterlegen“, erklärt Rietzl den etwa 25 Interessierten, die zur Präsentation gekommen waren, seine Vorüberlegungen. Im düsteren Stil der Graphic Novels, für den er in Augsburg schon bekannt ist, griff er das mittelalterliche Motiv auf: Ecclesia präsentiert sich mit einem Weinbecher überlegen mittig, Synagoge – auf dem Kopf eine Kapuze, im Arm die Thorarolle – unter ihr. Die scharfen Tuschestriche entlarven die gesichtslosen Figuren als das, was sie sind: Überlegenheitspropaganda und robuster Teil heute populärer Vorurteile.

Rietzls dreigeteilte Ergänzung zur Neuzeit ist inspiriert von der Lechstadt als Hochburg des Buchdrucks. Eine Hand führt die Feder zum Schriftzug „der Jude“. Im oberen Drittel des Bildes versammelt sich eine bürgerliche Gesellschaft, im unteren Drittel ebenfalls. Doch hier markieren ein spitzer Hut, Thorarolle und andere Kleidung die Gruppe als Juden. Zum Judenhut als Marker inspirierten ihn die Fenster im Dom, auf denen der gelernte Glasmaler und studierte Illustrator mehrere solcher Darstellungen entdeckte.

Für die Nach-NS-Zeit zeichnet er einen Cartoon, der oben den mordenden Großvater, in der Mitte seine innerfamiliäre Reinwaschung und schließlich die Täterfamilie beim Frühstück in der Normalisierung des Alltags zeigt. Wie ein Störfeuer kommentieren die Zeichnungen sowohl die von Nichtjuden betriebene Erinnerung an den Holocaust als auch die bestehende Judentums-Ausstellung. Sie fügen Perspektiven hinzu, die bisher fehlten.

Genau die will Barbara Staudinger aufgreifen: „Jüdische Museen sind bisher Museen von Nichtjuden für Nichtjuden. Wir brauchen andere, jüdische Erzählungen, auch aus den Fabriken, aus der Armut – die ganze Lebenswelt eben.“ Die Vorarbeiten laufen bereits und die Cartoons von Paul Rietzl liefern schon mal den Vorgeschmack.

Öffnungszeiten Montag bis Donnerstag von 9 bis 18 Uhr, Freitag von 9 bis 16 Uhr und Sonn- und Feiertage von 10 bis 17 Uhr; Laufzeit bis 26. Januar; nächste Führung am 5. Dezember

Themen folgen