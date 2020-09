vor 16 Min.

Über 700 Jahren Wittelsbacher Geschichte auf der Spur

Plus Barbara Beck macht die Geschichte der Wittelsbacher anschaulich – vom ersten bayerischen Herzog des Adelsgeschlechts bis hin zum Märchenkönig und dessen tragischem Ende am Starnberger See

Von Hans Krebs

Es gibt Einfacheres, als die Wittelsbacher vom 12. bis ins 20. Jahrhundert in einem Band erfassen zu wollen, ohne dabei in den Strudeln dynastischer und territorialer Linien und Nebenlinien unterzugehen. So verzweigt diese waren, bei Bedarf kam noch Neues hinzu – wie 1505 das eigens geschaffene spätere Herzogtum Pfalz-Neuburg als Kompromiss im Erbfolgekrieg der bayerischen Herzöge aus München und Landshut. Wäre es nicht schon 1329 zum Hausvertrag von Pavia gekommen, in dem sich die bayerischen und pfälzischen Wittelsbacher ein gegenseitiges Erbrecht zusicherten, die Geschichte wäre noch wechselhafter und wohl auch blutiger verlaufen.

So aber erwies sich die Entwicklung Bayerns zu einem Wittelsbacher Territorialstaat, schließlich Königreich, als zielführend. Demgemäß schlägt Barbara Beck Kapitel um Kapitel die Historie auf. Sie gliedert die Epochen, indem sie jeweils einem summarischen Vorspann die biografischen Details folgen lässt. Auf nur 222 Seiten muss sie die Zügel straff halten, ohne dabei zu lexikalisch zu werden. Davor bewahrt sie auch Freude am Zitat, wenn dieses Sache oder Person kennzeichnet.

Schon die Bezeichnung „Ludwig der Bayer“ für den Herzog und (seit 1328) Kaiser ist ja Zitat, nämlich ursprünglich vom verfeindeten Papst als Herabwürdigung gemeint, später extrem gesteigert von dem Fluch: „Die Erde öffne sich und verschlinge ihn lebendig!“ Jahrhunderte danach hieß es in einem Schreiben des sehr barocken Kurfürsten Max Emanuel an seinen ältesten Sohn Karl Albrecht: „Wir müssen die Kaiserkrone an unser Haus bringen.“ Und als das 1742 geschehen war, urteilte die Markgräfin Wilhelmine von Bayreuth: „Dieser Fürst verdiente ein besseres Schicksal.“ Er trug als Karl VII. nach Ludwig dem Bayer als zweiter und letzter Wittelsbacher die Kaiserkrone, wenngleich nur drei Jahre bis zu seinem Tod.

Ludwig II., der sich selbst ein Rätsel bleiben wollte, wurde zu teuer

Der Kurfürst, der als Verbündeter Napoleons 1806 zum ersten bayerischen König Maximilian I. Joseph wurde, befand nach der Proklamation bescheiden: „Wir bleiben die Alten.“ Als sein Sohn und Nachfolger Ludwig I. infolge der „Märzforderungen“ 1848 abdankte, ließ dieser wissen: „...einen Unterschreiber abgeben wollte ich nicht.“ Der zweite königliche Ludwig, sein Enkel, bekannte, wie er lebte: „Ein ewiges Rätsel bleiben will ich mir und anderen.“ Als aber der Rätselhafte seinem Königreich mit den von ihm so empfundenen „poetischen Zufluchtsorten“ (sprich Märchenschlössern) zu teuer wurde, stürzten seine Minister ihn.

Der ihm geneigte Preuße Bismarck meinte: „Sie haben zugesehen und geduldet, bis sie sich nimmer hinaussahen. So wurde der König das Opfer seiner Diener, der hohen wie der niederen.“ Und das für geisteskrank erklärte Opfer selbst beklagte: „Wenn man mir die Krone aberkannt hätte, das würde ich ertragen haben. Aber dass man mir den Verstand aberkennt, mir die Freiheit nimmt …, nein, das ertrage ich nicht, ich will diesem Schicksal entfliehen, man treibt mich in den Tod.“ Sein ihm als Prinzregent nachfolgender Onkel Luitpold befürchtete: „Man wird sagen, ich sei der Mörder.“ (Wobei bis heute unklar ist, wie genau Ludwig II. am 13. Juni 1886 im Starnberger See ums Leben kam.)

Im Rahmen der Bayerischen Landesausstellung findet sich auf einer Tour von Oberwittelsbach nach Unterwittelsbach diese Rekonstruktion der Burg Wittelsbach, des Stammsitzes der Wittelsbacher. Bild: Evelin Grauer

Als Ludwig III. wurde Luitpolds ältester Sohn letzter bayerischer König. Die Novemberrevolution 1918 fegte ihn hinweg. Er starb drei Jahre später – ohne Verzicht auf den Thron und im Gefühl, „alles nur Mögliche für das Volk getan“ zu haben. „Man hat mich aber doch verjagt. Ich weiß nicht warum.“ Der auf seinen Realitätsverlust zielende Zuruf „Majestät gang’s hoam, Revolution is!“ findet sich bei Barbara Beck übrigens nicht.

Die Perspektive auf die Wittelsbacher wird durch Barbara Beck geweitet

Wie durch gezielte Zitate mäßigt sie die überbordende Fülle an Fakten auch durch knappe, aber bezeichnende Hinweise. Zum Beispiel: Ludwig der Bayer starb 1347 während einer Bärenjagd bei Fürstenfeld, der als Führer der Katholischen Liga zum Kurfürsten aufgestiegene Maximilian I. 1651 an einer Lungenentzündung, die er sich auf einer Wallfahrt zugezogen hatte.

Barbara Beck weitet die Perspektive durch einen Blick auf Wittelsbacher um und auf anderen Thronen, seien es der „Winterkönig“ Friedrich I. bei den Böhmen, Elisabeth (Isabeau) und Liselotte von der Pfalz bei den Valois bzw. Bourbonen, der „Kriegerkönig“ Karl XII. bei den Schweden, Kaiserin Elisabeth (Sisi) bei den Habsburgern, der Griechenkönig Otto I. bei den Hellenen. Bis zu dessen Volljährigkeit 1835 übte Vater Ludwig I. die Vormundschaft aus. Er hatte zehn Jahre zuvor als eine seiner ersten königlichen Anordnungen und als großer Philhellene aus einem „i“ ein „y“ gemacht, nämlich aus „Baiern“ das fortan geltende „Bayern“.

Kopfdatum aber bleibt 1180, als Kaiser Friedrich Barbarossa seinen getreuen Grafen Otto VI. von Wittelsbach mit dem Herzogtum Bayern belehnte. Wie dann für 738 Jahre die Geschichte der Wittelsbacher auch die Geschichte Bayerns blieb, vermittelt Barbara Beck in schöner Kürze und Klarheit. Den Verzicht auf Quellenangaben mildert die Auswahlbibliografie.

Barbara Beck: Die Wittelsbacher. Vom 12. bis ins 20. Jahrhundert. In der Reihe „marixwissen“ des Marix Verlags, 222 Seiten, 6 Euro

Das könnte Sie auch interessieren:

Themen folgen