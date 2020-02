20.02.2020

Umfrage des Geschichtskreises

Der Verein sucht Informationen zu Landwirtschaft, Handwerk und Handel um das Jahr 1900

Die vor zehn Jahren von den Gögginger „Geschichtlern“ herausgegebene Publikation „Archivbilder“ soll eine Ergänzung erhalten: Auf der Jahreshauptversammlung des Geschichtskreises stellte Vorsitzender Toni Resch das neue Projekt vor: „Wir wollen die Sammlung alter Ortsfotografien zwar fortführen, aber auch mehr detaillierte Informationen über die Gögginger Welt der Landwirtschaft, des Handwerks und des Handels so ab 1900 bekommen.“ Zwar gebe es mit Blick auf die Industriebetriebe – etwa die ZNFG oder Alpine – gutes Archivmaterial, nicht aber für die vielen kleinen Betriebe und Ladengeschäfte des täglichen Bedarfs. „Wir können,“ so der Vorsitzende, „diese Grundlagenarbeit nicht vom grünen Tisch des Archivs aus alleine bewerkstelligen.“ Notwendig sei hierzu die Mitarbeit der Gögginger. Er bittet deshalb um Beteiligung an einer zwischenzeitlich auf den Weg gebrachten Umfrage zum Thema „Landwirtschaft, Handwerk und Handel in Göggingen im 20. Jahrhundert.“ Wertvoll seien auch alte fotografische Aufnahmen aus dieser Zeit zur Fertigung von Archivkopien. (münz)

Der Fragebogen kann auf der Homepage des Geschichtskreises (www.goegginger-geschichtskreis.de) heruntergeladen oder dort auch direkt bearbeitet werden. Er liegt auch auf im Archivraum, Klausenberg 5a (Archivstunden 1. Mittwoch / Monat 11 bis 12 Uhr). Für Rückfragen stehen zur Verfügung: Projektleiter Herbert Miehle, Telefon 0821/92506; Archivar Robert Gerald, Telefon 0821/991897.

